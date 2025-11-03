Đường dây nóng trợ giúp pháp lý hoạt động hoàn toàn miễn phí

Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý Tô Thị Thu Hà khẳng định việc vận hành đường dây nóng và ứng dụng trợ giúp pháp lý di động là một trong những bước tiến quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số lĩnh vực tư pháp, hướng đến mục tiêu mọi người dân đều có thể tiếp cận công lý công bằng, minh bạch và thuận tiện hơn.

Trong thời gian tới, theo bà Hà, đường dây nóng trợ giúp pháp lý và ứng dụng trợ giúp pháp lý trên điện thoại di động sẽ được thí điểm tại hai tỉnh Điện Biên và Lào Cai, sau đó có thể nghiên cứu mở rộng trên phạm vi toàn quốc.

Phó Cục trưởng Tô Thị Thu Hà phát biểu tại hội nghị (Ảnh: V.Hà).

Cơ quan này sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị, chuyên gia công nghệ và Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước để hoàn thiện, mở rộng phạm vi ứng dụng, hướng tới mục tiêu mọi người dân đều có thể dễ dàng tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí, hiệu quả và an toàn.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu và hướng dẫn chi tiết về hai công cụ số quan trọng: Đường dây nóng trợ giúp pháp lý 18001233 và Ứng dụng trợ giúp pháp lý trên điện thoại di động.

Hai nền tảng này do Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý phối hợp cùng Công ty cổ phần công nghệ UPNEXT và Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ DTC thực hiện, nhằm nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí cho người dân.

Bộ công cụ hướng tới đối tượng là nhóm người yếu thế trong xã hội như: người nghèo, người có công với cách mạng, người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, nạn nhân bạo lực gia đình có khó khăn về tài chính…

Đường dây nóng 18001233 hoạt động hoàn toàn miễn phí, tự động ghi âm, bảo mật thông tin và làm việc trong khung giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần.

Hiện nay, hệ thống đã được thiết lập tại Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý, Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Điện Biên và Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Lào Cai, bảo đảm khả năng tiếp nhận thông tin và phản hồi nhanh trên phạm vi toàn quốc.