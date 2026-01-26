Đưa quan hệ Việt Nam - Lào ngày càng phát triển

Ngày 26/1, tại cuộc hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao những kết quả tích cực trong hợp tác Việt Nam - Lào thời gian qua và khẳng định quan hệ hai nước tiếp tục phát triển toàn diện, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực.

Quan hệ chính trị là trụ cột, giữ vai trò định hướng tổng thể cho hợp tác song phương

Trao đổi về phương hướng hợp tác thời gian tới, Chủ tịch nước cho biết hai bên tiếp tục xác định gắn kết chiến lược trong quan hệ chính trị là trụ cột, giữ vai trò định hướng tổng thể cho hợp tác song phương.

Đồng thời, hai nước sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng - an ninh, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội của mỗi quốc gia; phối hợp đẩy nhanh tiến độ các dự án hợp tác trọng điểm, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo đột phá mới trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith (Ảnh: Hải Long).

Bên cạnh đó, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong tổ chức các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của hai nước theo hướng thiết thực, hiệu quả, có chiều sâu; tăng cường trao đổi lập trường về các vấn đề chiến lược và phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng và tin tưởng rằng, trên nền tảng vững chắc của mối quan hệ đoàn kết đặc biệt "vừa là đồng chí, vừa là anh em", cùng những nhận thức chung cấp cao, lợi ích gắn bó và những thành quả quan trọng đạt được thời gian qua, quan hệ hai nước sẽ tiếp tục được làm sâu sắc hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith (Ảnh: Quốc Chính).

Trao đổi về hợp tác song phương, hai nhà lãnh đạo cho rằng trong thời gian tới hai bên cần tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ, hiệu quả và thực chất hơn, để đưa hợp tác kinh tế trở thành trụ cột mạnh mẽ, tương xứng với mức độ tin cậy chính trị đặc biệt giữa hai nước.

Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường gắn kết hai nền kinh tế, nhất là gắn kết hạ tầng chiến lược giao thông, năng lượng và logistics.

Thủ tướng đề nghị hai bên phối hợp có hiệu quả giải quyết thoả đáng, tháo gỡ khó khăn tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ, thúc đẩy triển khai các dự án đầu tư quy mô lớn, duy trì tổ chức đối thoại giữa doanh nghiệp Việt Nam với các cơ quan chức năng của Lào.

Đồng thời, Thủ tướng cũng đề nghị phía bạn tạo điều kiện thuận lợi thu hút các doanh nghiệp lớn, có tiềm năng của Việt Nam sang đầu tư trên các lĩnh vực mà Lào có thế mạnh, đặc biệt là đầu tư vào khu vực biên giới Lào - Việt Nam; đầu tư xây dựng nhà máy chế biến, sản xuất tăng giá trị gia tăng, đáp ứng nhu cầu tại nội địa Lào.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam đầu tư hiệu quả, bền vững tại Lào.

Ông đồng thời đề nghị hai bên tăng cường phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường thuận lợi cho thương mại song phương, nhất là thương mại biên mậu, hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên mức 5-10 tỷ USD trong thời gian tới.

Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam nhấn mạnh ý nghĩa của việc tăng cường gắn kết hạ tầng giao thông giữa Việt Nam, Lào và Campuchia nhằm thúc đẩy gắn kết kinh tế, thương mại và đầu tư giữa ba nền kinh tế.

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm an ninh, an toàn khu vực biên giới.

Cùng với đó, hai bên đẩy mạnh phối hợp phòng, chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm ma túy, buôn bán người và tội phạm công nghệ cao.

Tăng cường hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Về hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai cơ quan lập pháp tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế, đặc biệt trong khuôn khổ Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) và Đại hội đồng AIPA, qua đó góp phần nâng cao vị thế, tiếng nói chung của các nước đang phát triển trên trường quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith (Ảnh: Media Quốc hội).

Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát, hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp; thúc đẩy thực hiện hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã ký kết; hỗ trợ Lào tại các diễn đàn quốc tế, khu vực, theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ khó khăn, mở rộng các lĩnh vực hợp tác mới như kinh tế số, chuyển đổi năng lượng xanh, kết nối hạ tầng, giáo dục - đào tạo, phù hợp với định hướng sau Đại hội 12 của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đại hội 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Quốc hội Việt Nam cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyển đổi số, xây dựng Quốc hội số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các hoạt động của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị tăng cường hợp tác, trao đổi thường xuyên giữa các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và các cơ quan trực thuộc Quốc hội hai nước.

Cùng với đó, thúc đẩy giao lưu giữa các đại biểu Quốc hội, đặc biệt là đại biểu trẻ, qua đó tạo điều kiện để thế hệ trẻ hai nước hiểu biết sâu sắc hơn về truyền thống đoàn kết đặc biệt, hữu nghị vĩ đại và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, theo Chủ tịch Quốc hội.

Tại hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào nhất trí cao với các trao đổi, đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn về tăng cường hợp tác giữa hai Quốc hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào mong muốn Quốc hội hai nước tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực lập pháp, giám sát tối cao, đặc biệt là việc triển khai các thỏa thuận hợp tác kinh tế song phương, nhất là các dự án hợp tác trọng điểm.