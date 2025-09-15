Dự kiến nhiều thay đổi quan trọng trong kỳ họp Quốc hội cuối nhiệm kỳ

Đó là những thay đổi quan trọng có thể áp dụng trong kỳ họp thứ 10 - kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề cập khi phát biểu tại Hội nghị giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, chiều 15/9.

Hội nghị nhằm cho ý kiến về các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10 sắp diễn ra.

Thay đổi tư duy giải quyết được rất nhiều vấn đề

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng tuy khối lượng công việc rất lớn nhưng các cơ quan đã thay đổi tư duy, phương pháp luận, cách tiếp cận để giải quyết được rất nhiều vấn đề vừa mang tính cấp bách, vừa mang tính chiến lược, dài hạn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Phạm Thắng).

Với tình hình thế giới diễn biễn phức tạp như hiện nay, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh cần có sự đoàn kết, thống nhất giữa Quốc hội, Chính phủ để thực hiện nhiệm vụ. Trong đó có việc xây dựng hệ thống pháp luật, giải bài toán từ yêu cầu thực tiễn, cố gắng tháo gỡ điểm nghẽn, vướng mắc.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu công tác chuẩn bị các dự án luật phải kỹ lưỡng, công phu, nghiêm túc; phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các cơ quan; phát huy trách nhiệm, trí tuệ.

Ông đồng thời đánh giá cao việc thời gian qua Quốc hội đã sử dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo rất hiệu quả để giảm sức lao động, nâng cao hiệu quả công việc.

Lãnh đạo Chính phủ cũng đề nghị tiếp tục đổi mới tư duy, đẩy mạnh cải cách thiết kế luật pháp, chuyển đổi từ tư duy nặng về quản lý sang kiến tạo và phục vụ.

"Tư duy của chúng ta phải thay đổi. Nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân. Xây dựng luật cũng phải nghiên cứu, quán triệt tinh thần này", Thủ tướng nêu quan điểm.

Dự kiến không chất vấn trực tiếp các thành viên Chính phủ

Phát biểu kết thúc Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định hội nghị này có ý nghĩa rất quan trọng để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10.

Lưu ý thời gian chuẩn bị cho kỳ họp chỉ còn hơn 1 tháng trong bối cảnh cuối năm các cơ quan đều phải tập trung cho nhiều nhiệm vụ, trong đó có chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh các cơ quan phải nỗ lực cao nhất, bảo đảm chất lượng kỳ họp.

Hội nghị giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ chiều 15/9 (Ảnh: Phạm Thắng).

Theo Chủ tịch Quốc hội, đây là kỳ họp cuối cùng của Quốc hội trong nhiệm kỳ khóa XV với khối lượng công việc rất lớn, trong đó chỉ riêng công tác lập pháp dự kiến đã là 45 dự án luật, nghị quyết.

Chia sẻ với áp lực của các cơ quan của Quốc hội và Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội phối hợp với Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tính thật kỹ, sắp xếp lại chương trình phù hợp với thời gian diễn ra các hội nghị của Đảng và sẽ báo cáo xin ý kiến Quốc hội để tiến hành kỳ họp liên tục, không chia thành 2 đợt như một số kỳ họp gần đây.

"Chúng ta tiếp tục đổi mới cách làm, tranh thủ làm đêm, làm thứ bảy, chủ nhật trên tinh thần thần tốc hành quân", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các cơ quan của Quốc hội và Chính phủ tiếp tục phối hợp nhanh chóng, khoa học, kịp thời hơn nữa, gửi tài liệu ngay trong giai đoạn dự thảo cho đại biểu Quốc hội, liên tục cập nhật trong App Quốc hội để đại biểu Quốc hội kịp thời nghiên cứu.

Chủ tịch Quốc hội nhất trí với ý kiến tại hội nghị về việc không tiến hành chất vấn trực tiếp mà có thể thay đổi bằng hình thức Chính phủ gửi báo cáo đầy đủ việc thực hiện các nghị quyết về giám sát, chất vấn trong nhiệm kỳ để Quốc hội thảo luận trong một buổi.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Phạm Thắng).

Cơ quan trình dự án chủ động chuẩn bị nội dung để có thể báo cáo gộp các tờ trình, báo cáo theo lĩnh vực; giảm thời gian đọc mỗi tờ trình còn khoảng 5 phút, sắp xếp thời gian phù hợp để Quốc hội thảo luận các dự thảo luật, nghị quyết và thời gian Quốc hội xem xét, biểu quyết thông qua.

"Do tính chất đặc thù, đặc biệt của kỳ họp này nên chúng ta sẽ thảo luận theo nhóm vấn đề như: nhóm vấn đề về kinh tế - xã hội, nhóm vấn đề về tư pháp, nhóm vấn đề về khoa học công nghệ, nhóm vấn đề về quốc phòng, an ninh...", Chủ tịch Quốc hội nói.

“Chúng ta phải ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, từ các bộ chủ quản xây dựng dự án luật, rồi sang ủy ban thẩm tra cũng ứng dụng thì ra Quốc hội sẽ có chất lượng”, theo Chủ tịch Quốc hội.