Dự kiến Đại hội XIV của Đảng diễn ra trong 7 ngày

Theo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, với tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm, trí tuệ tập thể, dân chủ, đổi mới, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp từ ngày 6/10 đến ngày 8/10 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Hội nghị cho ý kiến và quyết định một số nội dung quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển đất nước và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Đại hội XIV của Đảng).

Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) thảo luận, cho ý kiến sâu sắc, toàn diện và thống nhất cao nhiều nội dung quan trọng trong đó có nhóm vấn đề về công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng.

Đại hội XIV của Đảng dự kiến diễn ra trong thời gian 7 ngày, từ ngày 19/1/2026 đến ngày 25/1/2026.

Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các văn kiện, gồm 4 báo cáo: Báo cáo chính trị, báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam, báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Toàn cảnh Hội nghị Trung ương 13 (Ảnh: TTXVN)

Đại hội thảo luận, thông qua báo cáo công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; thực hiện quy trình bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV theo Quy chế bầu cử tại Đại hội XIV của Đảng.

Đối với dự thảo các Văn kiện Đại hội XIV, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đánh giá dự thảo các văn kiện đã được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, cập nhật, chỉnh lý, bổ sung nhiều lần, nhất là những nội dung đã được nhất trí thông qua tại Hội nghị Trung ương 11 và Hội nghị Trung ương 12.

Kết cấu, nội dung các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng có nhiều đổi mới, đã thể hiện tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá khách quan tình hình, trên cơ sở đó đề ra hệ quan điểm chỉ đạo, mục tiêu phát triển đất nước, các định hướng, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp đột phá để phát triển nhanh và bền vững đất nước, thể hiện khát vọng vươn mình mạnh mẽ của cả dân tộc trong kỷ nguyên phát triển mới,...

Với phương châm đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - đột phá - phát triển, Đại hội xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930-2030); hiện thực hóa tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945-2045).

Chủ đề của Đại hội XIV của Đảng là: Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.