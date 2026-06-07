Du khách chen chân tắm biển Sầm Sơn trong ngày nắng gắt

Trong hai ngày cuối tuần (6-7/6), thời tiết tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung nắng nóng gay gắt. Tại bãi biển phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, đông đảo du khách đổ về tắm biển, "giải nhiệt".

Theo ghi nhận, dọc các bãi tắm A, B, C, D luôn trong tình trạng đông kín du khách. Có thời điểm, cả bãi biển ken đặc người, du khách chen chân xuống biển tắm mát.

Bãi biển Sầm Sơn đông nghịt người dịp cuối tuần (Ảnh: Hoàng Dương).

Theo các chủ nhà hàng, khách sạn dọc đường Hồ Xuân Hương, phường Sầm Sơn, đây là đợt cao điểm nhất của mùa du lịch.

"Dịp đầu tháng 6 năm nào cũng vậy, Sầm Sơn đón rất đông du khách. Đây là thời điểm học sinh nghỉ hè, kết thúc các kỳ thi nên nhiều gia đình lựa chọn Sầm Sơn làm điểm đến du lịch", anh Long, chủ một khách sạn tại bãi C, phường Sầm Sơn, chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Ngô Thị Ánh, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Sầm Sơn, cho biết địa phương có hơn 1.000 cơ sở lưu trú. Trong 2 ngày cuối tuần, địa phương đón lượng lớn du khách. Các khách sạn và cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú luôn trong tình trạng kín phòng.

Cảnh du khách chen chân tắm biển Sầm Sơn ngày cuối tuần (Ảnh: Cắt từ clip Hoàng Nghĩa).

Đại diện phường Sầm Sơn cho biết thêm, năm nay địa phương đặt mục tiêu đón hơn 9 triệu lượt khách, với doanh thu gần 19.000 tỷ đồng.