Chụp ảnh trên bãi đá ở Sầm Sơn, 2 du khách mắc kẹt khi thủy triều dâng

Ngày 18/5, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết khoảng 14h cùng ngày, Tổ cứu nạn, cứu hộ và sơ cấp cứu biển Sầm Sơn phối hợp với Đội sơ cấp cứu, đã kịp thời giải cứu 2 nữ du khách bị mắc kẹt tại khu vực mỏm đá phía sau chân đền Độc Cước, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Thời điểm trên, 2 du khách gồm chị N.T.T. (SN 1994) và chị T.T.H. (SN 1984), cùng trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, đến biển Sầm Sơn tham quan, chụp ảnh tại khu vực mỏm đá núi Trường Lệ.

Do không để ý thủy triều lên nhanh, cả 2 bị nước biển cô lập, không thể di chuyển vào bờ, có nguy cơ bị sóng đánh cuốn ra xa.

Khoảng 14h20 cùng ngày, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã tiếp cận được vị trí các nạn nhân và hỗ trợ đưa vào bờ an toàn.