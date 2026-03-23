Dự án đường 575 tỷ đồng thi công ì ạch, "đứt đoạn"

Dự án đường Hàm Nghi kéo dài tại Hà Tĩnh do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư với tổng vốn 575 tỷ đồng. Dự án được khởi công vào tháng 11/2022, theo tiến độ sẽ hoàn thành vào ngày 31/12/2024.

Dự án đường hàng trăm tỷ đồng kết nối cao tốc chậm tiến độ (Video: Dương Nguyên).

Tuyến đường có chiều dài 3,3km với điểm đầu khớp nối quốc lộ 1 (tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh cũ) qua phường Hà Huy Tập, điểm cuối kết nối vào tuyến nhánh quốc lộ 8C qua xã Thạch Xuân.

Dự án đường Hàm Nghi kéo dài tại Hà Tĩnh thời gian qua thi công "đứt đoạn" vì vướng mặt bằng dẫn đến chậm tiến độ. Theo phạm vi giải phóng mặt bằng được duyệt, dự án ảnh hưởng đến đất đai, nhà cửa của 314 hộ ở phường Hà Huy Tập với tổng diện tích hơn 21ha.

Trong đó, 137 hộ bị ảnh hưởng đất ở, 177 hộ bị ảnh hưởng đất sản xuất nông nghiệp. Đối với đất nông nghiệp, đơn vị giải phóng mặt bằng đã hoàn thành chi trả bồi thường cho 171 hộ với tổng số tiền hơn 18,7 tỷ đồng tương ứng với diện tích thu hồi 13,3ha và đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công dự án.

Đối với đất ở và đất vườn của các hộ bị ảnh hưởng, việc giải phóng mặt bằng chậm do phải thực hiện tái định cư.

Ngày 21/3, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND phường Hà Huy Tập cho biết thời gian qua, địa phương đã tập trung tháo gỡ các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án. Đến nay, chỉ còn 2 hộ dân chưa đồng thuận, chính quyền đang tiếp tục vận động, tuyên truyền để sớm hoàn tất.

Vật liệu thi công nằm ngổn ngang trên tuyến đường Hàm Nghi kéo dài.

Dự án đường Hàm Nghi kéo dài đã được gia hạn thời gian hoàn thành đến ngày 31/12/2026. Tại đây, cơ quan chức năng lắp đặt biển cảnh báo đường "cụt".

Cao tốc Bắc - Nam đi ngang qua đường Hàm Nghi kéo dài. Gần đó có nút giao cao tốc với đường tỉnh 550, thuộc xã Toàn Lưu.

Từ nút giao cao tốc, để di chuyển tới khu vực trung tâm Hà Tĩnh, tài xế có thể di chuyển theo 3 tuyến giao thông gồm đường tỉnh 550, đường Ngô Quyền và đường Hàm Nghi kéo dài (mũi tên màu đỏ). Tuy nhiên, do dự án đường Hàm Nghi kéo dài chưa hoàn thành nên tài xế chưa thể lưu thông theo tuyến này.

Để có mặt bằng thi công dự án đường Hàm Nghi kéo dài, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định phê duyệt đầu tư xây dựng 2 khu tái định cư với tổng diện tích 7,5ha, đáp ứng chỗ ở mới cho 152 hộ dân. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung chỉ đạo các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị để sớm hoàn thành các khu tái định cư này.

Vị trí dự án đường Hàm Nghi kéo dài - vạch màu đỏ (Ảnh: Google Maps).