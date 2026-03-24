Dự án cầu Đuống mới ở Hà Nội vẫn ngổn ngang sau gần 3 năm thi công

Những ngày cuối tháng 3, dự án xây dựng cầu Đuống mới - nối huyện Gia Lâm (cũ) và quận Long Biên (cũ), nay là xã Phù Đổng và phường Việt Hưng - vẫn đang dang dở, chưa có nhiều "biến chuyển".

Bên trái là hiện trạng công trình ngày 24/3, bên phải là tiến độ xây dựng được phóng viên Dân trí ghi nhận ngày 24/5/2025 (Ảnh: Hải Nam - Mạnh Quân).

Cầu Đuống mới được Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức lễ triển khai thi công vào sáng 22/7/2023, mở đầu cho dự án nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống. Dự án này được kỳ vọng tạo bước thay đổi lớn cho cửa ngõ phía Bắc thủ đô, nơi nhiều năm qua vẫn tồn tại cầu đi chung giữa đường bộ và đường sắt, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc và mất an toàn giao thông.

Một trong những lý do quan trọng khiến cầu Đuống mới được xây dựng là vào mùa nước dâng, khoảng thông thuyền chỉ còn khoảng 2,5m, khiến tàu thuyền qua lại khó khăn.

Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng sẽ giúp tăng năng lực vận tải thủy trên hành lang đường thủy số 1, đồng thời bảo đảm giao thông đường sắt thông suốt và tách riêng cầu đường bộ khỏi cầu đường sắt để giảm áp lực kết nối hai bờ sông Đuống.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng hơn 1.800 tỷ đồng, trong đó riêng chi phí giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 vào khoảng hơn 650 tỷ đồng. Đây là một trong những công trình giao thông trọng điểm trên trục kết nối phía Bắc Hà Nội.

Về quy mô, dự án gồm cầu đường sắt và đường dẫn dài khoảng 1.000m, cùng hạng mục cầu đường bộ vượt sông Đuống dài 382m, đường dẫn dài 318m, thiết kế theo tiêu chuẩn đường chính đô thị với vận tốc 80km/h.

Sau lễ khởi công, mục tiêu ban đầu là hoàn thành toàn dự án trong năm 2025.

Tuy nhiên, càng bước vào thi công, dự án càng bộc lộ nút thắt lớn nhất là giải phóng mặt bằng. Nhiều hạng mục trên bờ không thể triển khai, nhà thầu chủ yếu chỉ có thể thi công ở phạm vi giữa lòng sông.

Theo kế hoạch ban đầu, mặt bằng phải được bàn giao xong trong quý IV/2024 để đảm bảo hoàn thành năm 2025. Nhưng tiến độ này liên tục bị trượt, khiến toàn bộ kế hoạch thi công phía đầu cầu và đường dẫn bị ảnh hưởng.

Đến giữa năm 2025, dự án rơi vào nguy cơ phải dừng thi công một số phần việc vì thiếu mặt bằng. Chủ đầu tư khi đó cho biết nếu địa phương không bàn giao kịp, nhà thầu có thể phải di dời máy móc, nhân lực sang công trình khác.

Phạm vi giải phóng mặt bằng của dự án liên quan tới 141 hộ dân, tổng diện tích khoảng 4,96ha, trong đó phía Long Biên 55 hộ và phía Gia Lâm 86 hộ. Đây là khối lượng công việc lớn, kéo theo áp lực bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Đến cuối tháng 10/2025, khi mục tiêu về đích trong năm 2025 không còn khả thi, Bộ Xây dựng đã quyết định điều chỉnh tiến độ, lùi thời gian hoàn thành dự án sang năm 2026.

Cập nhật mới nhất đến ngày 20/3, công trường đã tăng tốc thi công theo nhịp “3 ca, 4 kíp” ở những vị trí có mặt bằng sạch. Sản lượng lúc này đạt khoảng 57% với gói cầu đường sắt và 60% với các hạng mục cầu đường bộ.

Ghi nhận của phóng viên vào cuối tháng 3, việc giải phóng mặt bằng khu vực xây dựng đường dẫn lên cầu vẫn khá ngổn ngang, chưa "sạch". Nhiều ngôi nhà đã được phá dỡ nhưng nhiều nhà vẫn còn người sinh sống.

Theo chia sẻ của người dân, những gia đình trong diện giải tỏa ở mạn Long Biên sẽ được tái định cư, đền bù bằng đất nền ở khu vực Ngọc Thụy, Kẻ Tạnh, Quán Tình, còn các hộ dân ở phía Gia Lâm được tái định cư về Bát Tràng.

Vòm cầu Đuống mới nhìn từ đường Ngô Gia Tự.

Phối cảnh cầu Đuống mới (Ảnh: Báo Chính phủ).