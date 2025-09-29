Đồng ý cho một chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội nghỉ theo nguyện vọng cá nhân

Văn phòng Quốc hội vừa có thông cáo báo chí về công tác nhân sự. Chiều 29/9, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức hội nghị để xem xét, quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý cho ông Lê Quang Huy, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV, được nghỉ công tác từ ngày 1/10 theo nguyện vọng cá nhân.

Ông Lê Quang Huy nghỉ công tác từ 1/10 theo nguyện vọng cá nhân (Ảnh: Hồng Phong).

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội và các quy định pháp luật có liên quan, căn cứ ý kiến của cơ quan có thẩm quyền, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan, phụ trách và chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cho đến khi kiện toàn chức danh này.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã thông qua Nghị quyết về việc điều động, bổ nhiệm ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Thường trực ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội.

Ông Lê Quang Mạnh được điều động giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội (Ảnh: Hồng Phong).

Ông Mạnh cũng được phân công chỉ đạo, điều hành hoạt động của Văn phòng Quốc hội, thực hiện nhiệm vụ của Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho đến khi kiện toàn chức danh Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Cùng với đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về việc điều động, phê chuẩn ông Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XV.