Dòng suối bất ngờ đổi màu đỏ quạch, dân lo ngại ô nhiễm

Theo phản ánh của người dân, nhiều ngày qua thời tiết ở xã Châu Hồng nắng ráo, dòng suối Nậm Huống trong xanh. Tuy nhiên, từ tối 5/9 đến sáng 6/9, nước bất ngờ đổi sang màu đục ngầu, chảy xuống hạ du rồi hòa vào sông Dinh khiến cả đoạn sông trở nên đục ngầu.

Người dân địa phương cho biết hiện tượng này khiến họ vô cùng lo lắng môi trường bị tác động.

Suối Nậm Huống qua địa bàn xã Châu Hồng nước đổi màu (Ảnh: Nguyễn Điền).

Chiều 7/9, ông Cao Thế Bảo, Chủ tịch UBND xã Châu Hồng, cho phóng viên Dân trí biết ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, chính quyền xã đã phối hợp với công an thành lập tổ kiểm tra, rà soát dọc tuyến suối.

“Kết quả bước đầu cho thấy nguồn nước đỏ xuất phát từ Suối Bắc, trong khu vực mỏ khai thác khoáng sản của Công ty Hà An. Phía doanh nghiệp thừa nhận sự cố xảy ra do sục rửa bể chứa và đường ống tại mỏ, khiến nước thải chảy ra môi trường”, ông Bảo thông tin.

Ông Bảo cho biết chính quyền xã đã lập biên bản và báo cáo cơ quan chức năng của tỉnh để xử lý theo quy định.

Nước đỏ ngầu đổ ra sông Dinh trên địa bàn xã Quỳ Hợp (Ảnh: Nguyễn Điền).

Đến nay, dòng nước đã trong trở lại song nhiều người dân vẫn không khỏi lo ngại nguy cơ sự cố tái diễn, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất.

Trước đó, tháng 7/2024, dòng suối Nậm Huống cũng từng đổi sang màu vàng đục, kéo theo hiện tượng cá chết hàng loạt dọc hai bờ suối.

Kết quả kiểm tra cho thấy có 5/8 thông số mẫu nước vượt quy chuẩn, trong đó asen vượt 5,4 lần, cadimi vượt 18,56 lần, mangan vượt 23,7 lần và sắt vượt 16,34 lần.