Đồng Nai ứng dụng công nghệ theo dõi các dự án hạ tầng

Ngày 28/5, Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai tiếp nhận và đưa vào vận hành hệ thống theo dõi dự án hạ tầng trên Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC) của thành phố.

Ông Não Thiên Anh Minh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai, cho biết, thành phố đang triển khai nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn, gồm các công trình giao thông kết nối vùng, dự án kết nối sân bay Long Thành và dự án trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong bối cảnh khối lượng công việc tăng cao, việc ứng dụng phần mềm để theo dõi tiến độ, kiểm soát điểm nghẽn và đôn đốc triển khai dự án là cần thiết.

Dự án xây dựng đường 25B kết nối trung tâm đô thị Nhơn Trạch với quốc lộ 51 đang thi công (Ảnh: Hoàng Bình).

Theo ông Anh Minh, hệ thống phần mềm sẽ hỗ trợ lãnh đạo thành phố, Sở Xây dựng và các sở ngành theo dõi sát tiến độ các dự án trên địa bàn, đặc biệt là các công trình giao thông chiến lược như cao tốc, tỉnh lộ, cầu kết nối với TPHCM. Thông qua hệ thống, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai sẽ được phát hiện sớm để kịp thời tháo gỡ, bảo đảm dự án hoàn thành đúng kế hoạch.

Theo đơn vị vận hành, nền tảng được thiết kế theo hướng quản trị tập trung, cập nhật dữ liệu theo thời gian thực và phân quyền cho từng nhóm người dùng như lãnh đạo UBND thành phố, chủ đầu tư, ban quản lý dự án, Sở Xây dựng và bộ phận quản trị hệ thống.

Phần mềm cho phép theo dõi tiến độ từng dự án theo các mốc thực hiện, khối lượng giải phóng mặt bằng, sản lượng thi công và tình hình giải ngân. Dữ liệu được trực quan hóa qua 7 biểu đồ phân tích chuyên sâu nhằm hỗ trợ công tác quản lý, điều hành.

Đồng Nai cũng đang và sắp triển khai nhiều dự án kết nối sân bay Long Thành như nâng cấp đường ĐT 769, xây dựng ĐT 770B và ĐT 773; dự án Vành đai 4 TPHCM, cầu Cát Lái, cầu Long Hưng; đường 25B, đường 25C...