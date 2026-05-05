Đồng Nai lên thành phố, doanh nghiệp bất động sản tìm kiếm cơ hội

Doanh nghiệp lớn gia tăng hiện diện

Thị trường bất động sản Đồng Nai ghi nhận sự tham gia của nhiều doanh nghiệp với các dự án quy mô lớn từ nhiều năm nay. Tại phân khu C4 Biên Hòa rộng khoảng 1.500 ha, nhiều chủ đầu tư như Novaland, Nam Long và Dona Coop đã hiện diện với 3 dự án.

Bên cạnh đó, một doanh nghiệp lớn khác cũng tham gia thị trường này với dự án quy mô khoảng 92ha gần khu vực sân bay Long Thành. Tập đoàn Kim Oanh cũng phát triển nhiều dự án tại các địa bàn như Trảng Bom, Nhơn Trạch và Biên Hòa, trải rộng ở nhiều phân khúc khác nhau...

Theo đánh giá của chủ đầu tư Nam Long, Đồng Nai đang có tốc độ công nghiệp hóa và đô thị hóa nhanh, đồng thời sở hữu vị trí kết nối thuận lợi với TPHCM và các tỉnh lân cận. Lãnh đạo doanh nghiệp xác định chiến lược thời gian tới sẽ tập trung mở rộng quỹ đất tại các khu vực xung quanh sân bay Long Thành để tận dụng lợi thế.

Một góc phường Trấn Biên, TP Đồng Nai (Ảnh: Nam Anh).

Theo ghi nhận, hạ tầng của Đồng Nai kết nối với TPHCM và khu vực lân cận ngày càng được hoàn thiện. Đáng kể trong đó là các dự án cầu Cát Lái, Phú Mỹ 2, Long Hưng (cầu Đồng Nai 2), cùng với các công trình giao thông trọng điểm như Vành đai 3 TPHCM, mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành, cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Đặc biệt, sân bay quốc tế Long Thành - dự án hạ tầng quy mô lớn đang được xây dựng - được kỳ vọng sẽ tạo ra tác động lan tỏa đối với kinh tế và thị trường bất động sản khu vực.

Ngoài ra, việc Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 30/4 cũng góp phần gia tăng kỳ vọng về sự phát triển của địa phương.

Chuyên gia: Yếu tố cốt lõi vẫn là kinh tế và dân số

Bà Cao Thị Thanh Hương, Giám đốc cấp cao Bộ phận Nghiên cứu Cấp cao Savills Việt Nam, nhận định việc Đồng Nai thay đổi đơn vị hành chính từ tỉnh lên thành phố trực thuộc Trung ương sẽ có những tác động nhất định, chủ yếu ở góc độ quản lý và kỳ vọng thị trường. Tuy nhiên, yếu tố quyết định sự phát triển của bất động sản vẫn là nguồn cầu, trong đó phụ thuộc vào 2 yếu tố cốt lõi là tăng trưởng dân số và tăng trưởng kinh tế.

Chuyên gia cũng ghi nhận nhiều chủ đầu tư đã sớm nhận diện tiềm năng và chủ động tìm kiếm, đề xuất quỹ đất ở Đồng Nai, đặc biệt tại khu vực Nhơn Trạch - nơi được đánh giá hưởng lợi trực tiếp từ kết nối giữa TPHCM và sân bay Long Thành.

Dù vậy, để thị trường bất động sản Đồng Nai phát triển bền vững, chuyên gia cho rằng điều quan trọng không chỉ nằm ở việc “lên thành phố”, mà là chiến lược phát triển kinh tế cụ thể sau đó. Các vấn đề cần làm rõ bao gồm: khu vực nào sẽ trở thành trung tâm việc làm, ngành nghề ưu tiên phát triển là gì, khả năng thu hút vốn FDI ra sao, cũng như tiến độ triển khai hạ tầng kết nối.

Chỉ khi những yếu tố này được xác định rõ ràng và triển khai thực tế, thị trường bất động sản mới có thể tăng trưởng ổn định. Nếu không, mọi thứ chỉ dừng lại ở mức kỳ vọng, bà Hương nhấn mạnh.