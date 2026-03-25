Đồng Nai tổ chức đoàn đi khảo sát, học tập kinh nghiệm làm metro

Ngày 25/3, UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản triển khai thực hiện kết luận cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai, trong đó có nội dung về dự án tuyến đường sắt metro Suối Tiên - Trung tâm Chính trị, hành chính tỉnh Đồng Nai - sân bay Long Thành.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, dự án metro nối dài từ Suối Tiên về sân bay Long Thành là dự án đặc biệt quan trọng của tỉnh. Do đó, tỉnh Đồng Nai giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan khẩn trương tham mưu UBND tỉnh tổ chức đoàn đi khảo sát, học tập kinh nghiệm để làm cơ sở so sánh, đánh giá, lựa chọn thiết bị đầu cuối hiện đại, tiên tiến, có giá trị lâu dài…; báo cáo Thường trực Tỉnh ủy kết quả thực hiện trước ngày 5/4.

Metro Bến Thành - Suối Tiên (Ảnh: Nam Anh).

Ngày 3/3, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản gửi Chính phủ xin ý kiến về việc triển khai thực hiện kéo dài tuyến đường sắt đô thị metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm Chính trị, hành chính tỉnh Đồng Nai và sân bay Long Thành theo lệnh khẩn cấp.

Đến ngày 10/3, Văn phòng Chính phủ ban hành văn bản truyền đạt ý kiến của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo UBND tỉnh Đồng Nai phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan đề xuất các cơ chế đặc thù để triển khai dự án.

Trước đó, ngày 10/12, tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu HĐND tỉnh đã thông qua nghị quyết dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm Chính trị - hành chính tỉnh và sân bay Long Thành.

Dự án có tổng chiều dài khoảng 41,4km. Cụ thể, tuyến metro sẽ đi dọc quốc lộ 1, vượt sông Đồng Nai rồi kết nối vào nhà ga tại Trung tâm Chính trị - hành chính tỉnh Đồng Nai (chuẩn bị xây dựng tại vị trí Khu công nghiệp Biên Hòa 1 hiện tại). Từ đây, sẽ xây dựng tuyến metro kết nối về sân bay Long Thành.

Tốc độ thiết kế tối đa là 120 km/giờ (90km/giờ trong hầm), khổ đường rộng 1.435mm (đường đôi). Tổng mức đầu tư khoảng 60.261 tỷ đồng (trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư khoảng 4.323 tỷ đồng). Thời gian thực hiện từ năm 2025-2029.