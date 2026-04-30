Đi hơn 200km đưa gia đình đến chơi công viên Thủ Lệ vui dịp nghỉ lễ

Sáng nay, Hà Nội đón nắng nhẹ, gió mát, thời tiết phù hợp cho các hoạt động ngoài trời. Nhiều gia đình từ khắp nơi đưa con nhỏ đến công viên Thủ Lệ, vui chơi, tận hưởng kỳ nghỉ 30/4 và 1/5.

Xung quanh khu chuồng voi, đông kín trẻ nhỏ đứng xem, háo hức dõi theo từng chuyển động của con vật khổng lồ.

Lần đầu nhìn thấy trực tiếp các con vật như khỉ, nai, hổ..., các em nhỏ tỏ ra vừa tò mò vừa dè dặt. Âm thanh, chuyển động của động vật khiến không khí xung quanh trở nên sôi động hơn.

Có em đứng sát lan can nhìn chăm chú, có em lại nép vào người lớn khi con vật tiến lại gần.

Tại khu vực nuôi thỏ, cừu, dê..., các em nhỏ được trực tiếp dùng tay cho các con vật ăn rau, củ quả. Hoạt động thu hút đông đảo các gia đình cho con em tham gia trải nghiệm.

Anh Minh Vương (Hà Nội) cùng vợ đưa ba con nhỏ tới Công viên Thủ Lệ từ 10h. Hơn hai tiếng trôi qua, các bé vẫn liên tục đòi đi xem tiếp, hết khu này sang khu khác, gần như không có dấu hiệu mệt.

"Gia đình ưu tiên đưa con ra ngoài trong những ngày nghỉ. Việc cho các con tiếp xúc với thiên nhiên, quan sát trực tiếp các con vật sẽ giúp các bé năng động hơn, hạn chế thời gian sử dụng thiết bị di động, chơi điện tử", anh Vương chia sẻ.

Không chỉ khu vực tham quan thú, các khu trò chơi cũng trong tình trạng kín người. Nhiều trò chơi luôn có khách xếp hàng chờ, đặc biệt vào khung giờ trưa và đầu giờ chiều.

Di chuyển quãng đường hơn 200km từ Chiêm Hóa (Tuyên Quang), anh Quang Anh đưa cả gia đình xuống Hà Nội vui chơi dịp nghỉ lễ.

"Do sinh sống xa trung tâm, các con ít có điều kiện tiếp cận các khu vui chơi nên gia đình tranh thủ kỳ nghỉ dài để đưa các bé đi trải nghiệm. Sau buổi sáng tham quan công viên, gia đình dự kiến sẽ đến phố đi bộ hồ Gươm để tiếp tục vui chơi trong buổi chiều", anh Quang Anh chia sẻ.

Đến đầu giờ chiều, lượng khách tiếp tục tăng. Khu vực dịch vụ ăn uống, nghỉ chân không còn chỗ trống, nhiều gia đình phải nghỉ trưa và tránh nắng tạm ở các đoạn đường có nhiều bóng mát.