Đơn vị thuê cụm biệt thự cổ ở Đà Lạt tự ý sửa chữa công trình

Ngày 8/5, UBND phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã lập biên bản đối với đơn vị thuê cụm biệt thự cổ số 1, 3, 5, 7 đường Cô Giang do tổ chức sửa chữa công trình khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Cùng với việc lập biên bản, UBND phường Lâm Viên - Đà Lạt yêu cầu đình chỉ thi công, đồng thời đề nghị các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định.

Đơn vị thi công thực hiện sửa chữa căn biệt thự trên đường Cô Giang (Ảnh: An Sinh).

Ông Nguyễn Hoàng Phúc, Chủ tịch UBND phường Lâm Viên - Đà Lạt, cho biết, các biệt thự cổ đã xuống cấp trầm trọng, nếu không sửa chữa có thể dẫn đến nguy cơ ngã đổ. Việc sửa chữa là cần thiết nhưng phải đảm bảo về hồ sơ pháp lý.

Cụm biệt thự cổ đường Cô Giang thuộc nhóm công trình có giá trị nghệ thuật kiến trúc, cảnh quan, lịch sử và văn hóa. Năm 2016, cụm biệt thự này được UBND tỉnh Lâm Đồng cho Công ty TNHH Didama thuê trong 50 năm (từ năm 2016 đến năm 2065) để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ. Tuy nhiên, các biệt thự này sau đó bị bỏ hoang nhiều năm.

Phần tường của một căn biệt thự được tô trát lại (Ảnh: An Sinh).

Từ giữa tháng 3/2026, đơn vị thuê cụm biệt thự nói trên thực hiện việc sửa chữa nhiều hạng mục công trình. Trong đó, có biệt thự đã được tháo dỡ phần mái ngói, nhiều vị trí tường được tô trát lại, một số cấu kiện xuống cấp được xử lý.

Theo UBND phường Lâm Viên - Đà Lạt, sau khi nắm bắt thông tin, ngày 21/4, phường này đã kiểm tra, yêu cầu đơn vị thuê biệt thự ngừng thi công theo quy định.