Đồng Nai nâng cấp 4 tuyến quốc lộ nối Vũng Tàu, Đà Lạt và Phan Thiết

Ngày 4/5, Trung tâm Quy hoạch, kiểm định xây dựng và bảo trì đường bộ (Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai) cho biết, trong quý III, đơn vị dự kiến sửa chữa, nâng cấp 3 tuyến quốc lộ: 1, 20 và 56.

Việc sửa chữa nằm trong kế hoạch nâng cấp 4 tuyến quốc lộ qua địa bàn thành phố Đồng Nai (quốc lộ 1, 20, 56 và 51) trong năm nay với tổng kinh phí hơn 760 tỷ đồng. Đây là đợt sửa chữa lớn nhất trong nhiều năm qua.

Từ tháng 3 đến nay, đơn vị đang sửa chữa tuyến quốc lộ 51 nối Đồng Nai với Vũng Tàu. Đây là tuyến đường đã xuống cấp, hư hỏng nặng nên được ưu tiên sửa chữa trước. Dự án sửa chữa quốc lộ 51 sẽ hoàn thiện trong tháng 6.

Ngay sau khi sửa xong quốc lộ 51, Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai sẽ sửa chữa mặt đường quốc lộ 20 nối Đồng Nai với trung tâm du lịch Đà Lạt và tuyến quốc lộ 1 kết nối với khu du lịch biển Phan Thiết (Lâm Đồng).

Theo Sở Xây dựng Đồng Nai, để hạn chế ùn tắc giao thông và đảm bảo an toàn, nhà thầu sẽ rào chắn, thi công dứt điểm từng đoạn, không dàn trải; đồng thời bố trí thi công theo khung giờ hợp lý, ưu tiên làm ban đêm, giờ thấp điểm.

Đồng Nai hiện có 6 tuyến quốc lộ đi qua địa bàn, gồm quốc lộ 1, 20, 51, 56, 13 và 14 với tổng chiều dài gần 400km. Đây là địa phương có nhiều tuyến quốc lộ đi qua so với các tỉnh, thành khác.

Năm 2025, Cục Đường bộ Việt Nam đã bàn giao các tuyến quốc lộ trên cho Đồng Nai quản lý. Trước thực trạng các tuyến đường đều có nhiều điểm hư hỏng, xuống cấp, Đồng Nai đã lên kế hoạch sửa chữa, nâng cấp (năm 2025, địa phương đã sửa chữa quốc lộ 13 và quốc lộ 14).