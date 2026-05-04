Lý do đường vành đai Đà Lạt chưa thể về đích

Dự án đường vành đai Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng có tổng chiều dài 7,4km, vốn đầu tư khoảng 870 tỷ đồng. Đây là dự án do Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng (nay là Sở Xây dựng Lâm Đồng) làm chủ đầu tư.

Tuyến đường này được thiết kế với nền rộng 20m, mặt đường 14m, tốc độ thiết kế 40km/h. Công trình được khởi công vào tháng 7/2021, dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng trong tháng 6/2023. Tuy nhiên, do vướng mắc giải phóng mặt bằng, dự án gia hạn tiến độ đến cuối tháng 12/2025.

Một đoạn đường vành đai Đà Lạt nhìn từ trên cao (Ảnh: Minh Hậu).

Liên quan dự án, cơ quan chức năng đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đến các hộ dân bị ảnh hưởng. Trong số 157 hộ, có 2 hộ dân thuộc phường Cam Ly - Đà Lạt chưa bàn giao mặt bằng.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, từ đầu năm 2026 đến nay, 7,4km đường vành đai Đà Lạt đã hoàn thiện các hạng mục, đảm bảo cho xe cộ lưu thông. Tuy nhiên, đoạn cuối tuyến, đấu nối vào nút giao Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Đình Quân ở phường Cam Ly - Đà Lạt chưa thi công xong do 2 hộ dân chưa bàn giao đất.

Đường vành đai Đà Lạt chưa thể "về đích" do 2 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng (Ảnh: Minh Hậu).

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân của việc 2 hộ dân chưa bàn giao đất xuất phát từ sự bất cập trong chính sách bồi thường, tái định cư của cơ quan chức năng. Sự bất cập này đã dẫn đến chênh lệch giá đất, phát sinh khiếu nại, kéo dài thời gian hoàn thành dự án.

Để tháo gỡ “nút thắt” này, vừa qua, Sở Xây dựng đã báo cáo, đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét, thống nhất chủ trương xác định giá giao đất tái định cư để đảm bảo quyền lợi cho các hộ dân, cá nhân liên quan.