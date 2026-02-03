Đôi vợ chồng bị phóng điện khi dựng cây nêu đón Tết

Ngày 2/2, ông Đặng Đình Lục, Chủ tịch UBND xã Nhân Hòa (Nghệ An), xác nhận trên địa bàn đã xảy ra một vụ tai nạn về điện khiến hai người bị thương.

Vụ việc xảy ra vào chiều 1/2, khi vợ chồng bà N.T.H. (trú thôn Thành Tiến, xã Nhân Hòa) dựng cây nêu đón Tết. Bà H. và chồng sử dụng cây tre tươi dài khoảng 10m để dựng làm nêu trước cổng nhà.

Tại nhiều làng quê ở Nghệ An vẫn duy trì phong tục dựng cây nêu ngày Tết (Ảnh: H. Lam).

Quá trình dựng nêu, ngọn cây tre vướng vào đường dây điện 35kV. Luồng điện phóng xuống khiến vợ chồng bà H. bị bỏng.

Cả hai vợ chồng bà H. được đưa đến Trung tâm y tế Anh Sơn (Nghệ An) để xử lý vết bỏng. Tuy nhiên người vợ bị bỏng nặng với nhiều biến chứng phức tạp, phải chuyển đến bệnh viện tuyến tỉnh cấp cứu.

Bà H. đã được bác sỹ xử lý vết thương do bỏng điện độ III, IV, V vùng ngực, vai và tay. Tuy nhiên bệnh nhân vẫn đang đối mặt với nguy cơ phải cắt bỏ cẳng tay phải.