Điều phối viên Liên Hợp Quốc: Lễ mở ký Công ước Hà Nội là sự kiện mang tính lịch sử

Bà Pauline Tamesis, Trưởng Đại diện thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (Ảnh: Dương Giang/TTXVN).

Việt Nam đăng cai tổ chức Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao về Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng - "Công ước Hà Nội" với chủ đề "Chống tội phạm mạng - Chia sẻ trách nhiệm - Hướng tới tương lai" tại Thủ đô Hà Nội vào ngày 25 và 26/10.

Nhân dịp này, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã phỏng vấn bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam về sự kiện quan trọng này.

Thưa bà, ngày 25/10 tới, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng. Bà đánh giá như thế nào về ý nghĩa của sự kiện này?

- Bà Pauline Tamesis: Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội (Công ước Hà Nội) là một sự kiện mang tính lịch sử.

Lần đầu tiên, một Công ước của Liên Hợp Quốc sẽ mang tên một thành phố của Việt Nam - minh chứng sinh động cho vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đây cũng là công ước pháp lý toàn cầu đầu tiên về chống tội phạm mạng được thông qua trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc sau hơn hai thập kỷ, thể hiện thành công của chủ nghĩa đa phương trong bối cảnh thế giới đầy thách thức hiện nay.

Việc hình thành Công ước xuất phát từ nhu cầu cấp thiết phải ứng phó với sự bùng nổ của tội phạm mạng - những loại tội phạm vượt qua biên giới quốc gia, đi trước luật pháp và đe dọa nền tảng của các xã hội số.

Công ước này không chỉ là một văn bản pháp lý, mà còn là một bản thiết kế cho hợp tác quốc tế, cung cấp cho các quốc gia thành viên những công cụ mạnh mẽ nhằm phòng ngừa, điều tra và truy tố tội phạm mạng.

Sự ra đời của Công ước đánh dấu một kỷ nguyên hợp tác mới giữa các chính phủ, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và tổ chức xã hội, cùng chung mục tiêu bảo đảm an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu và thực thi công lý trong thời đại số.

Đặc biệt, Công ước gắn kết chặt chẽ với "Thỏa thuận Kỹ thuật số Toàn cầu" (Global Digital Compact) và "Hiệp ước vì Tương lai" (Pact for the Future) - những sáng kiến thúc đẩy an toàn kỹ thuật số, quyền con người và sự bao trùm trong không gian mạng.

Các văn bản này thể hiện quyết tâm của cộng đồng quốc tế trong việc xây dựng một tương lai số cởi mở, an toàn và bền vững cho tất cả mọi người.

Đối với Việt Nam, việc đăng cai tổ chức lễ ký kết này là một dấu mốc rực rỡ trong chặng đường 47 năm hợp tác với Liên Hợp Quốc.

Đây là khoảnh khắc tự hào, thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với ngoại giao đa phương và vai trò ngày càng lớn của đất nước trong định hình tương lai quản trị toàn cầu.

Theo bà, việc Việt Nam được lựa chọn là nước chủ nhà tổ chức sự kiện này phản ánh điều gì về uy tín và vai trò ngày càng lớn của Việt Nam trong các vấn đề toàn cầu?

- Bà Pauline Tamesis: Việc Việt Nam đăng cai tổ chức sự kiện mang tính cột mốc này là minh chứng rõ ràng cho vai trò lãnh đạo, tầm nhìn chiến lược và cam kết kiên định của Việt Nam đối với chủ nghĩa đa phương, trong đó Liên Hợp Quốc là trung tâm. Sự kiện này gửi đi thông điệp mạnh mẽ tới thế giới rằng Việt Nam không chỉ là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, mà còn là một quốc gia đang nổi lên với vai trò dẫn dắt trong việc giải quyết những thách thức cấp bách nhất của thời đại.

Vinh dự này được xây dựng trên nền tảng đóng góp chủ động và sâu rộng của Việt Nam trong các diễn đàn quốc tế - từ việc đảm nhiệm vai trò tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, đến vai trò tiên phong trong Quan hệ Đối tác Chuyển dịch Năng lượng Công bằng (JETP), các cam kết đầy tham vọng về khí hậu trong khuôn khổ "Đóng góp do quốc gia tự quyết định" (NDCs), cho đến việc thúc đẩy Chương trình nghị sự "Phụ nữ, Hòa bình và An ninh". Tất cả đều bắt nguồn từ truyền thống ngoại giao và hợp tác quốc tế bền vững của Việt Nam.

Việc Việt Nam đăng cai Lễ ký Công ước Hà Nội là minh chứng cho năng lực thúc đẩy đối thoại và dẫn dắt tiến trình hợp tác về những vấn đề có ý nghĩa toàn cầu.

Đây là tín hiệu rõ ràng cho thấy tiếng nói của Việt Nam được lắng nghe, vai trò lãnh đạo của Việt Nam được đánh giá cao, và mối quan hệ đối tác giữa Việt Nam với Liên Hợp Quốc đang bền chặt hơn bao giờ hết.

Liên Hợp Quốc kỳ vọng gì vào vai trò của Việt Nam trong việc thúc đẩy hợp tác quốc tế về an ninh mạng, phòng chống tội phạm công nghệ cao, đặc biệt trong bối cảnh không gian mạng ngày càng phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro?

- Bà Pauline Tamesis: Liên Hợp Quốc kỳ vọng tất cả các quốc gia thành viên tương lai của Công ước bao gồm cả Việt Nam sẽ thực thi đầy đủ các quy định của Công ước, một cách hài hòa với các thỏa thuận quốc tế khác như "Thỏa thuận Kỹ thuật số Toàn cầu".

Liên Hợp Quốc mong Việt Nam tiếp tục thể hiện vai trò dẫn dắt, đi đầu trong hợp tác quốc tế; chủ động, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong cuộc chiến chống tội phạm mạng.

Việt Nam đang bước vào một kỷ nguyên phát triển mới. Với những cải cách táo bạo định hình lộ trình chuyển đổi số, Việt Nam không chỉ đang thích ứng với tương lai mà còn góp phần định hình tương lai đó.

Khát vọng trở thành quốc gia tiên phong toàn cầu trong quản trị số của Việt Nam gắn liền với cam kết xây dựng không gian mạng an toàn, bao trùm và tôn trọng quyền con người.

Liên Hợp Quốc nhìn nhận Việt Nam như một đối tác tin cậy - quốc gia có mối quan hệ lâu dài với Liên Hợp Quốc, được xây dựng trên nền tảng giá trị chung, sự tôn trọng lẫn nhau và tầm nhìn chung về hòa bình, phát triển và hợp tác.

Trong bối cảnh thế giới số ngày càng phức tạp, Liên Hợp Quốc tin tưởng rằng Việt Nam sẽ tiếp tục nêu gương, thúc đẩy hợp tác xuyên biên giới và bảo vệ các nguyên tắc về công lý, an ninh và phẩm giá cho tất cả mọi người.

Cùng nhau, chúng ta có thể bảo đảm rằng thế giới số sẽ luôn là không gian của cơ hội chứ không phải điểm yếu - một không gian nơi đổi mới được nuôi dưỡng, quyền con người được bảo vệ và không ai bị bỏ lại phía sau.

Trân trọng cảm ơn bà Pauline Tamesis!