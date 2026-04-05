Điều chỉnh giá vé tàu khách từ 5/4

Công ty cổ phần vận tải đường sắt cho biết, do giá nhiên liệu trong nước tăng mạnh nên từ ngày 5/4, ngành đường sắt thực hiện điều chỉnh tăng 3% giá vé tàu khách và tăng 3-5% cước vận chuyển hàng hóa tùy theo từng loại tàu cụ thể.

Đối với khách hàng đã mua vé trước thời điểm điều chỉnh, ngành đường sắt vẫn giữ nguyên giá, nhằm để đảm bảo quyền lợi của khách hàng.

Thông tin chi tiết về giá vé, cước vận chuyển và lịch trình tàu được cập nhật tại kênh thông tin chính thức của ngành đường sắt là dsvn.vn.

Tàu Thống Nhất đưa du khách đi dọc theo chiều dài đất nước (Ảnh: Scenic Vietnam/Shutterstock).

Lần gần nhất, vào ngày 26/3, ngành đường sắt đã thực hiện điều chỉnh giá vé tàu khách và cước vận chuyển hàng hóa khi mức giá dầu diesel khi đó 37.890 đồng/lít.

Trước đó, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong kỳ nghỉ giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30/4-1/5 kéo dài nhiều ngày, ngành đường sắt triển khai kế hoạch chạy thêm tàu khách khu đoạn trong giai đoạn này.

Cụ thể, tàu Sài Gòn - Quy Nhơn, chạy tàu SE30, xuất phát ga Sài Gòn các ngày 24, 25, 29, 30/4 và 1/5.

Tàu Quy Nhơn - Sài Gòn, chạy tàu SE29, xuất phát ga Quy Nhơn các ngày 26, 27, 30/4 và 2, 3/5.

Tàu Sài Gòn - Nha Trang, chạy tàu SNT4, xuất phát ga Sài Gòn các ngày 24, 29, 30/4.

Ngoài ra, ngành đường sắt chạy tàu SNT6, xuất phát ga Sài Gòn ngày 29/4.

Đối với đoạn Nha Trang - Sài Gòn sẽ chạy thêm tàu SNT5, xuất phát ga Nha Trang các ngày 27/4; 2-3/5; chạy tàu SNT3, xuất phát ga Nha Trang ngày 2/5.

Dịp cao điểm, ngành đường sắt khuyến nghị hành khách khi đi tàu sắp xếp thời gian có mặt ở ga trước giờ tàu chạy từ 30 phút đến 1 giờ để tránh nhỡ tàu.

Hành khách đi tàu mang theo hành lý nhỏ gọn, mỗi vé hành khách mang không quá 20 kg và tự trông coi bảo quản hành lý. Đồng thời, tuân thủ hướng dẫn của nhân viên nhà ga và trên tàu, không mang theo các vật phẩm bị cấm theo quy định.