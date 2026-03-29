Đi, đứng, nằm, ngồi trên đường sắt sẽ bị phạt tới 500.000 đồng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 81/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5. Tại nghị định này, một số hành vi có mức xử phạt rất cao.

Du khách đi bộ, đứng chụp ảnh ngay trên đường ray ở Hà Nội (Ảnh: Trần Thanh).

Cụ thể, tại khoản 9 Điều 13 Nghị định 81 quy định, phạt tiền từ 18 đến 20 triệu đồng đối với người điều khiển ô tô, các loại xe tương tự ô tô vượt rào chắn đường ngang, cầu chung khi chắn đang dịch chuyển; vượt đường ngang, cầu chung khi đèn đỏ đã bật sáng; không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường hoặc chỉ dẫn của nhân viên gác đường ngang, cầu chung khi đi qua đường ngang, cầu chung.

Khoản 10 Điều 13 Nghị định 81 cũng quy định, phạt tiền từ 20 đến 25 triệu đồng đối với người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ làm hỏng cần chắn, giàn chắn, các thiết bị khác tại đường ngang, cầu chung.

Còn tại điểm a khoản 1 Điều 15 Nghị định 81 quy định, phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với cá nhân có hành vi đi, đứng, nằm, ngồi hoặc hành vi khác trên đường sắt, trong cầu, hầm dành riêng cho đường sắt, trừ nhân viên đường sắt, lực lượng chức năng đang thi hành nhiệm vụ.

Điểm c khoản 1 Điều 15 Nghị định 81 quy định, phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với cá nhân để súc vật đi qua đường sắt không đúng quy định hoặc để súc vật kéo xe qua đường sắt mà không có người điều khiển.

Tại Khoản 3 Điều 38 Nghị định 81 quy định, phạt tiền từ 1 đến 2 triệu đồng đối với cá nhân thực hiện hành vi ném gạch, đất, đá, cát hoặc các vật thể khác vào tàu.

Điểm a, b, c khoản 1 Điều 38 Nghị định 81 quy định, phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với cá nhân bán hàng rong trên tàu, dưới ga; không chấp hành nội quy đi tàu; ném đất, đá hoặc vật khác từ trên tàu xuống.