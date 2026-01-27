Đề xuất cấm xe khách giường nằm 2 tầng hoạt động ở miền núi

Sáng 27/1, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các nghị định trong lĩnh vực đường bộ (Nghị định số 158, Nghị định số 165).

Một trong những nội dung sửa đổi còn ý kiến khác nhau liên quan Nghị định 158 quy định về hoạt động vận tải đường bộ là việc cấm ô tô khách có giường nằm 2 tầng hoạt động trên các tuyến đường cấp 3, cấp 4 miền núi.

Đối với đề xuất hạn chế xe khách giường nằm 2 tầng, Đại tá Phạm Quang Huy, , Phó Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an), cho biết thời gian qua, đã xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến loại xe này, chủ yếu trên các tuyến đèo dốc, miền núi có độ dốc siêu cao. Trong khi về bản chất, xe khách giường nằm 2 tầng có nhiều điểm tương đồng với xe buýt 2 tầng đô thị ở châu Âu, vốn chỉ hoạt động ở đường đồng bằng.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các nghị định trong lĩnh vực đường bộ (Ảnh: Minh Khôi).

Bộ Công an vì thế đề xuất 2 giải pháp trước mắt là xây dựng lộ trình thực hiện, đánh giá tác động, và nghiên cứu bổ sung kịp thời hạ tầng tại các đoạn cua gấp, dốc siêu cao, đường thoát hiểm ở khu vực miền núi nhằm phòng ngừa rủi ro tai nạn giao thông.

Về lâu dài, theo Đại tá Phạm Quang Huy, cần có điều chỉnh pháp lý để quản lý loại hình phương tiện này đúng quy chuẩn.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh cho biết các bộ, ngành cơ bản thống nhất với đề xuất cấm xe khách giường nằm 2 tầng hoạt động trên các tuyến đường cấp 3, cấp 4 khu vực miền núi.

Tuy nhiên, để tránh tác động đột ngột đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, Thứ trưởng đề nghị áp dụng theo lộ trình, với thời gian chuyển tiếp để thông báo, kết hợp rà soát hạ tầng và triển khai các giải pháp bổ trợ, sau đó tiến tới cấm triệt để.

Đồng tình, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung góp ý trước mắt, các cơ quan chức năng có thể nghiên cứu áp dụng biện pháp tăng cường an toàn trước mỗi chuyến đi đối với lái xe, chủ xe và phương tiện.

Về lâu dài, ông cho rằng cần xem xét cho phép hoán cải phương tiện theo hướng giảm tầng, chuyển đổi công năng, kèm chính sách hỗ trợ phù hợp. Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính, chỉ nên cho phép loại hình này hoạt động trên các tuyến cao tốc, đường thẳng, bằng phẳng, kiên quyết cấm tại những cung đường không bảo đảm an toàn.

Hiện trường một vụ tai nạn xe khách ở Lào Cai hồi cuối năm 2025 khiến 9 người tử vong (Ảnh: Hoàng Đức).

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh tinh thần sửa đổi, bổ sung các nghị định trong lĩnh vực đường bộ là phải phòng ngừa, phòng chống từ sớm, từ xa.

Liên quan quy định về xe khách giường nằm 2 tầng hoạt động ở miền núi, Phó Thủ tướng nhấn mạnh phải lấy quy chuẩn an toàn làm tiêu chí trung tâm.

Theo ông, xe khách giường nằm 2 tầng thông thường chỉ dùng cho du lịch, tập trung ở khu vực đô thị và địa hình bằng phẳng. Vùng núi cao, địa hình khó khăn, nhiều đèo dốc thì về cơ bản không sử dụng, nếu có sử dụng phải có quy chuẩn riêng cho phương tiện và quy chuẩn riêng cho đường.

Vì vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng khẩn trương ban hành quy chuẩn đối với xe khách giường nằm 2 tầng hoạt động ở vùng núi, kể cả thiết kế hạ tầng, đường xá và phương tiện

“Sau khi ban hành quy chuẩn, mọi xe khách giường nằm 2 tầng không đáp ứng đều không được hoạt động. Nhà nước cần có cơ chế chính sách, tín dụng, bố trí kinh phí hỗ trợ để doanh nghiệp, chủ xe hoán đổi, hoán cải, lắp thêm thiết bị bảo đảm an toàn theo đúng quy chuẩn, hoặc chuyển sang hoạt động ở khu vực phù hợp”, Phó Thủ tướng lưu ý.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kết luận cuộc họp (Ảnh: Minh Khôi).

Nhấn mạnh yếu tố con người là quan trọng nhất, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Công an rà soát toàn bộ quy định liên quan đến lái xe vận tải hành khách công cộng, trong đó có lái xe khách giường nằm 2 tầng, từ bằng lái, sức khỏe đến kỹ năng.

Cùng với đó, Phó Thủ tướng yêu cầu áp dụng giải pháp công nghệ kỹ thuật để giám sát phương tiện, trong đó Bộ Công an chủ trì hoạt động giám sát hành trình, giám sát tốc độ, đặc biệt là xe khách giường nằm 2 tầng hoạt động ở vùng núi.

Bộ Xây dựng phối hợp, cung cấp cho Bộ Công an dữ liệu hành trình, dữ liệu tuyến đường có giới hạn tốc độ để quản lý tốc độ theo từng tuyến; áp dụng ngay biện pháp giám sát công nghệ để hạn chế tốc độ đối với những tuyến đường chưa kịp đầu tư đầy đủ nhưng vẫn cho xe chạy.