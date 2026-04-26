Để việc học tập và làm theo Bác thấm sâu vào đời sống

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Thị Hương cho biết, năm 2026, Bắc Ninh tập trung triển khai hiệu quả Đề án số 01-ĐA/TU ngày 10/12/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2026 - 2030”.

Theo đó, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ tỉnh nâng cao trách nhiệm trong việc lựa chọn, xây dựng, đánh giá, thẩm định các mô hình, điển hình tiêu biểu ở các địa phương, đơn vị; tạo điều kiện, huy động nguồn lực hỗ trợ xây dựng, phát huy và nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.

Các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh tổ chức tuyên truyền quá trình xây dựng mô hình, điển hình của các tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân bằng các hình thức đa dạng, phong phú; chú trọng tuyên truyền thông qua các nền tảng số, mạng xã hội, các ứng dụng trực quan sinh động để cổ vũ, động viên, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Song song đó, các cấp ủy, tổ chức đảng ở Bắc Ninh thường xuyên kiểm tra, giám sát việc xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiêu biểu ở địa phương, đơn vị. Trong kiểm tra, giám sát,các cấp ủy, tổ chức đảng chú trọng đánh giá tiến độ, hiệu quả thực hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu học tập và làm theo Bác Hồ.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Thị Hương cho biết thêm, năm 2026 Bắc Ninh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị với tinh thần “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “đảng viên trước, làng nước theo sau”.

Lãnh đạo chủ chốt các cấp phải thể hiện tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; không ngừng tu dưỡng, học tập, trau dồi, rèn luyện đạo đức cách mạng. Mỗi cán bộ, đảng viên cần xác định rõ nội dung nêu gương trong kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", thời gian qua tỉnh Bắc Ninh đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo mang lại hiệu quả.

Năm 2025, toàn tỉnh có 3.645 vụ việc, vấn đề bức xúc, nổi cộm được các cấp ủy, chính quyền đăng ký tập trung giải quyết; số vụ việc bức xúc, nổi cộm đã giải quyết đạt trên 91%, trong đó nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc tồn đọng, kéo dài ở cơ sở được giải quyết dứt điểm. Nổi bật là, xã Tây Yên Tử đã tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc tranh chấp đất đai; xã Quang Trung có 81/81 chi, đảng bộ trực thuộc đăng ký giải quyết 81 vấn đề bức xúc, nổi cộm, còn hạn chế, đã giải quyết dứt điểm trong năm 2025; xã Mão Điền đã tập trung giải quyết công tác cải cách thủ tục hành chính, giải quyết đơn thư tồn đọng…

Toàn tỉnh có 9.455 việc của tập thể và 194.707 việc của cá nhân đăng ký việc làm theo Bác. Số việc tốt đăng ký làm theo Bác của tập thể và cá nhân đã hoàn thành đạt trên 96%.

Đáng chú ý, năm 2025, sau khi sáp nhập, hợp nhất tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang thành tỉnh Bắc Ninh (mới), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đã ban hành Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 28/8/2025 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tác phong, lề lối làm việc trong cơ quan của Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

Nhờ tích cực triển khai Chỉ thị này đã chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, khắc phục tình trạng né tránh trách nhiệm, làm việc cầm chừng, thiếu chủ động của cán bộ, đảng viên, nâng cao hiệu quả công vụ sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, với phương châm xây dựng hình ảnh cán bộ "5 tự" (tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào), áp dụng phương châm "3 dám" (dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung).

Nhiều xã, phường, đơn vị cơ sở đã chủ động xây dựng mô hình mới, sáng tạo trong học tập và làm theo Bác gắn với thực tiễn ở cơ sở phù hợp trong thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp hiện nay.

Tiêu biểu là các mô hình “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui - Dạy học bằng tấm gương đạo đức và phong cách” của Trường Tiểu học Tân Quang, xã Lục Ngạn; “Một cửa lưu động” ở phường Phượng Sơn; “Biến rác thải tái chế thành quà tặng, triệu phần quà san sẻ yêu thương, tăng sinh kế, đồ dùng học tập” ở phường Nếnh...