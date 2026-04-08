Làm theo gương Bác Hồ

Thứ tư, 08/04/2026 - 09:30

Cán bộ khu vực 8 theo dõi hoạt động của các camera an ninh qua máy chủ đặt tại Nhà văn hóa khu vực.

Theo bà Huỳnh Kim Hoa, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực 8, phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ, với quan điểm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là phải chăm lo cho dân, vì nhân dân phục vụ, Chi bộ tập trung lãnh đạo, đề ra các giải pháp, thực hiện làm theo Bác bằng những việc thiết thực, vì lợi ích của nhân dân. Một trong những hành động làm theo của Chi bộ là vận động xã hội hóa 19,5 triệu đồng lắp mới 7 camera và sửa chữa các camera an ninh bị hư hỏng. Hiện nay, khu vực có 21 camera an ninh được kết nối với máy chủ đặt tại Nhà văn hóa khu vực để cán bộ thuận tiện quan sát hoạt động ở các tuyến đường, hẻm. Ông Trịnh Hoàng Thắng ở khu vực 8, cho biết: “Tôi sẵn lòng kéo điện và hỗ trợ thêm bóng đèn đặt ở góc khuất để ban đêm camera ghi hình ảnh rõ hơn. Từ khi có camera, tình hình an ninh trật tự luôn được đảm bảo”.

Bên cạnh đó, nhằm góp phần giữ vệ sinh môi trường, đảm bảo mỹ quan khu dân cư, cán bộ, đảng viên khu vực 8 tuyên truyền, vận động nhân dân để rác đúng giờ, đúng nơi quy định; phối hợp ra quân lập lại trật tự đô thị, nhắc nhở các trường hợp mua bán, đậu xe lấn chiếm vỉa hè, lòng hẻm; vệ sinh làm sạch đẹp đường, hẻm. Đồng thời, xây dựng tổ phòng cháy, chữa cháy; thành lập 5 tổ liên gia phòng cháy, chữa cháy có lắp chuông báo cháy; xây dựng 4 điểm chữa cháy công cộng trang bị bình chữa cháy và búa; vận động các hộ dân trang bị bình chữa cháy...

Việc chăm lo, nâng cao đời sống nhân dân luôn được cán bộ, đảng viên Chi bộ khu vực quan tâm thực hiện, như: giới thiệu đoàn viên, hội viên và nhân dân vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển kinh tế gia đình, học tập; vận động tập, cặp da tặng học sinh... Riêng dịp Tết Bính Ngọ năm 2026, cán bộ khu vực phối hợp vận động tiền mặt, 4.470kg gạo, nhu yếu phẩm với tổng trị giá gần 100 triệu đồng tặng hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn… Bà Võ Kiếm Hiệp chia sẻ: “Hằng ngày, tôi chăm sóc chị bị bệnh tai biến. Cuộc sống của chị tôi nhờ vào tiền làm thuê của con trai. Được cán bộ khu vực thường xuyên hỗ trợ gạo, tiền... gia đình chị tôi giảm bớt khó khăn”.

Công tác xây dựng Đảng được Chi ủy, đảng viên chú trọng thực hiện. Năm 2025, Chi bộ được công nhận danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Theo bà Huỳnh Kim Hoa, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực 8, phát huy kết quả đạt được, Chi ủy tiếp tục lãnh đạo cán bộ, đảng viên đoàn kết, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển.

Bài, ảnh: NGỌC QUYÊN