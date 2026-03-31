Phát huy vai trò của thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ ba, 31/03/2026 - 10:43

Các thế lực thù địch và các tổ chức lưu vong không ngừng chống phá đất nước ta trên mọi lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa, tư tưởng. Thông qua các nền tảng mạng xã hội, chúng thường xuyên đăng tải các bài viết, video clip mang nội dung xuyên tạc, nhằm bôi nhọ uy tín của Đảng; phá vỡ khối đại đoàn kết dân tộc, cổ xúy cho những hành vi chống phá, kích động bạo loạn… nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, từ bỏ con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Bác Hồ đã chọn.

Một trong những đối tượng mà các thế lực thù địch nhắm tới chính là lực lượng thanh niên, bởi thanh niên là những người kế tục sự nghiệp cách mạng, “đội hậu bị của Đảng”, lực lượng xung kích nhất trong mọi phong trào cách mạng… Khi thanh niên “trắng trong tim”, “trắng trong tư tưởng”, phủ nhận công lao của các bậc tiền nhân, của Đảng, mất niềm tin vào tương lai… chúng sẽ dễ dàng cổ xúy, kích động những hành vi bạo loạn lật đổ.

Hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch, trong những năm qua, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, của Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh, triển khai đầy đủ việc học tập, quán triệt và triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030” (Chỉ thị 42); Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đồng chí Triệu Trí Lộc - Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: “Giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của tổ chức Đoàn thanh niên. Thông qua công tác giáo dục chính trị tư tưởng, các bạn trẻ được vun đắp tình yêu quê hương đất nước, truyền thống quý báu của dân tộc, về công lao to lớn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Trong bối cảnh mới, đòi hỏi công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên cũng cần thay đổi phù hợp với xu thế chung. Nhận thức rõ vấn đề này, các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh đã chủ động đa dạng các hình thức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thông qua sinh hoạt chi đoàn và các buổi sinh hoạt chính trị mang chủ đề “Con đường cách mạng của thanh niên thời kỳ mới”, “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, “Tự hào tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh”; tọa đàm, hội thảo về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giá trị học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; trong đó nổi bật nhất là các cuộc thi tìm hiểu về Đảng, Bác Hồ, Đoàn Thanh niên… trên các nền tảng số thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, sinh viên tham gia. Nhiều cơ sở đoàn, đặc biệt là đoàn viên, thanh niên công tác tại công an các xã, phường rất sáng tạo khi biên tập các bài viết tuyên truyền về Đảng, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; lịch sử cách mạng Việt Nam và những việc làm hay, những tấm gương sáng… đăng tải lên các trang thông tin điện tử, nhóm Zalo, Facebook... tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội.

Xã Tân Hợp có số lượng lớn đoàn viên, thanh niên là người dân tộc thiểu số, theo đạo Công giáo, nhờ được quan tâm bồi dưỡng, giáo dục chính trị tư tưởng nên tuổi trẻ nơi đây tích cực tham gia các phong trào do Trung ương Đoàn phát động, tiêu biểu như phong trào phát triển kinh tế; giữ gìn an ninh - trật tự; xây dựng nông thôn mới… Đồng chí Lý Hương - Bí thư Đoàn xã Tân Hợp cho biết: “Việc tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên và triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thu được nhiều kết quả tốt, góp phần chuyển biến nhận thức và tư tưởng cho các bạn trẻ; đặc biệt khi công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ, thường xuyên, liên tục, xác định nội dung, hình thức phù hợp với từng đối tượng thanh thiếu nhi, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị”. Nhờ đó, đại bộ phận thanh niên trên địa bàn xã hiện nay đề cao cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trên không gian mạng; miễn nhiễm với những thông tin xấu độc; hiểu rõ hơn bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội; công lao và vai trò to lớn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhằm phát huy vai trò của tuổi trẻ trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tổ chức Đoàn Thanh niên cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đặc biệt là đa dạng hóa hình thức tuyên truyền nhằm làm sáng tỏ hơn giá trị khoa học của chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; truyền thống hào hùng của dân tộc Việt Nam; trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền, tổ chức Đoàn phải tập hợp được lực lượng thanh niên, trang bị cho giới trẻ kỹ năng nhận biết những thông tin xấu độc, từ đó mạnh dạn đấu tranh, phản bác, góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch cũng như làm cho mạng xã hội ngày càng trong sạch.