TPHCM phát động giải thưởng quảng bá tác phẩm học tập và làm theo gương Bác

Ban Tuyên giáo và dân vận Thành ủy TPHCM vừa ban hành quy chế và kế hoạch phát động giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2026-2030.

Việc tổ chức giải thưởng nhằm tôn vinh, lan tỏa giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc.

Tháng 12/2025, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM trao giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt 2, giai đoạn 2021 – 2025 (Ảnh: THUẬN VĂN).

Thông qua các tác phẩm, giải thưởng góp phần bồi đắp nền tảng đạo đức, văn hóa trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Hoạt động này hướng đến mục tiêu xây dựng thành công Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại thành phố.

Giải thưởng đề cao sứ mệnh của đội ngũ văn nghệ sĩ, nhà báo trong việc sáng tạo tác phẩm giá trị. Qua đó, ban tổ chức kỳ vọng phát hiện, nhân rộng những gương điển hình tiên tiến, xây dựng mẫu hình con người TPHCM hiện đại, nhân ái.

Giải sáng tác dành cho các tác phẩm văn học, âm nhạc, sân khấu, mỹ thuật, điện ảnh, nhiếp ảnh, múa, kiến trúc và báo chí. Giải quảng bá dành cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc đưa tác phẩm đến công chúng.

Đối tượng tham gia khối chuyên nghiệp gồm các đơn vị văn hóa nghệ thuật, cơ quan báo chí, xuất bản và đội ngũ văn nghệ sĩ, phóng viên thuộc TP quản lý. Khối phong trào gồm các cơ quan, tổ chức, trường học, đoàn thể và nhân dân, kể cả kiều bào và người nước ngoài tại TP.

Về cơ cấu giải thưởng, mức cao nhất ở khối chuyên nghiệp là 40 triệu đồng. Khối phong trào có giải cao nhất là 15 triệu đồng. Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao nhiều giải cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quảng bá.

Giải thưởng giai đoạn 2026 - 2030 được chia thành hai đợt:

Đợt I: Từ khi phát động đến tháng 5-2028. Hội đồng sơ khảo nhận tác phẩm đến hết tháng 10-2027. Lễ trao giải dự kiến tổ chức dịp 19-5-2028.

Đợt II: Từ tháng 5-2028 đến tháng 5-2030. Hội đồng sơ khảo nhận tác phẩm đến hết tháng 10-2029. Lễ trao giải dự kiến tổ chức dịp 19-5-2030.