Danh sách các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa mới

Sáng 13/5, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tiến hành phiên bế mạc và báo cáo kết quả Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ nhất khóa XI.

Hội nghị đã hiệp thương cử 70 nhân sự vào Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Cùng với đó, có 12 người được hiệp thương cử vào Ban Thường trực, giữ chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký, các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại phiên bế mạc Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam khóa XI (Ảnh: Thành Đông).

Hội nghị cũng hiệp thương cử 8 người làm Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI.

Theo kết quả được công bố, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, tiếp tục được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, cũng tiếp tục tín nhiệm cử giữ chức vụ này trong nhiệm kỳ mới.

Ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, tiếp tục tái cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Hội nghị lần thứ nhất của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI đồng thời đã hiệp thương cử các ông: Hoàng Công Thủy, Cao Xuân Thạo, Trần Thắng, Nguyễn Đức Phong, giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Trong đó, ông Hoàng Công Thủy là Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, tiếp tục tái cử trong khóa mới, còn 3 nhân sự lần đầu được hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là các ông: Cao Xuân Thạo (Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Công tác xã hội Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X), Trần Thắng (Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương) và Nguyễn Đức Phong (Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ).

Bà Bùi Thị Minh Hoài tiếp tục được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI (Ảnh: Thành Đông).

Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI cũng hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI với các ông, bà là lãnh đạo 5 tổ chức chính trị - xã hội, gồm:

- Ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

- Ông Bùi Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

- Bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;

- Ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam;

- Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

8 Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, gồm:

- Bà Hà Thị Khiết, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương)

- Bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó chủ tịch nước, Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam

- Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP.HCM

- Bà Bùi Huyền Mai, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội

- Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam

- Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Ủy ban đoàn kết công giáo Việt Nam

- Ông Châu Văn Minh, Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các tổ chức khoa học - kỹ thuật Việt Nam.

- Ông Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam.