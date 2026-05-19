Đại tướng Phạm Văn Trà nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng

Chiều 19/5, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tặng Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng đồng thời trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng Thiếu tướng Nguyễn Văn Chính, Phó chánh Văn phòng Quân ủy Trung ương - Văn phòng Bộ Quốc phòng; trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng tặng Đại tá Lê Trung Kiên, Phó tổng biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang chúc mừng Đại tướng Phạm Văn Trà cùng Thiếu tướng Nguyễn Văn Chính và Đại tá Lê Trung Kiên vinh dự được nhận phần thưởng cao quý của Đảng.

Để tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống cách mạng của Đảng và noi theo tấm gương của Đại tướng Phạm Văn Trà, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị Đảng bộ Quân đội và toàn quân nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh.

Đối với cán bộ, chiến sĩ Văn phòng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang lưu ý cần xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng; trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, vượt lên chính mình, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Bên cạnh đó cán bộ, chiến sĩ Văn phòng Bộ Quốc phòng cần tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng với các tổ chức trong và ngoài Quân đội.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh tinh thần không ngừng đổi mới, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ, xứng đáng là cơ quan cơ mật, trọng yếu, tham mưu, tổng hợp, phục vụ đắc lực, tin cậy của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Thay mặt các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng, Đại tướng Phạm Văn Trà bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Quân ủy Trung ương và lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã luôn quan tâm, tạo điều kiện trong nhiều năm qua.

Đại tướng Phạm Văn Trà nguyện sẽ tiếp tục đem hết sức lực, trí tuệ của mình để phục vụ cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của Quân đội; chấp hành nghiêm túc Điều lệ Đảng, những quy định đảng viên không được làm; giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng; nguyện suốt đời học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.