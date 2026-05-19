Thường trực Ban Bí thư trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tại Đà Nẵng

Lễ trao Huy hiệu Đảng được tổ chức tại nhà riêng đảng viên Nguyễn Thị Khá (sinh ngày 15/5/1930), ở phường An Hải.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của đảng viên và gia đình, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những đóng góp của các thế hệ đảng viên lão thành đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đảng viên Nguyễn Thị Khá (Ảnh: Anh Vinh).

Đại diện gia đình đảng viên trân trọng gửi lời cảm ơn đến Thường trực Ban Bí thư cùng đoàn công tác đã dành thời gian đến dự, trực tiếp trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và thăm hỏi sức khỏe đảng viên cùng gia đình; đây là niềm vinh dự, tự hào lớn lao đối với gia đình.

Đảng viên Nguyễn Thị Khá vào Đảng ngày 27/2/1948, ngày chính thức 27/8/1948, hiện nay sinh hoạt tại Chi bộ 4, Đảng bộ phường An Hải, là đảng viên lão thành có 80 năm tuổi Đảng và nhiều năm cống hiến cho sự nghiệp cách mạng.

Trong quá trình hoạt động, bà Nguyễn Thị Khá từng đảm nhiệm nhiều vị trí trong công tác phụ nữ, công tác Đảng và chính quyền tại Quảng Nam - Đà Nẵng. Bà cũng trải qua nhiều giai đoạn đấu tranh gian khổ, bị địch bắt giam nhưng vẫn giữ vững khí tiết, lòng trung thành với Đảng và cách mạng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú (bên phải) và Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang (bên trái) trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đảng viên Bùi Thị Liễu và Trần Thanh Dân (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Đà Nẵng).

Cũng trong sáng 19/5, tại Hội trường Thành ủy Đà Nẵng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gắn Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, trao chứng nhận và chúc mừng 2 đảng viên Bùi Thị Liễu và Trần Thanh Dân.

Đảng viên Bùi Thị Liễu, sinh ngày 1/1/1926, vào Đảng ngày 22/4/1948, chính thức ngày 22/7/1948. Bà Liễu quê xã Tam Anh, thành phố Đà Nẵng, đang sinh hoạt tại Chi bộ khu dân cư 23, Đảng bộ phường Hòa Cường.

Đảng viên Trần Thanh Dân, sinh ngày 12/3/1927, vào Đảng ngày 1/2/1947, chính thức ngày 1/2/1948. Ông Dân quê xã Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, đang sinh hoạt tại Chi bộ 17, Đảng bộ phường Hòa Xuân.

Tại buổi trao tặng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chia sẻ đây là sự ghi nhận sâu sắc của Đảng đối với những người chiến sĩ cộng sản kiên trung, cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị Thành ủy Đà Nẵng, Đảng ủy các phường tiếp tục thực hiện tốt chế độ, chính sách, thường xuyên quan tâm, chăm lo chu đáo cả về đời sống vật chất lẫn tinh thần đến các đảng viên cao tuổi trên địa bàn.

Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận quá trình rèn luyện, cống hiến và những đóng góp bền bỉ của đảng viên trong suốt chặng đường hoạt động cách mạng; góp phần giáo dục truyền thống, nhắc nhở cán bộ, đảng viên hôm nay tiếp tục phát huy trách nhiệm, giữ vững phẩm chất người cộng sản, phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân.