Cụ ông 101 tuổi nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng

Chiều ngày 20/3, Đảng ủy phường Trường Vinh (Nghệ An) tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tại gia đình các đảng viên cao tuổi, sức khoẻ yếu trên địa bàn.

Bà Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, trực tiếp trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tới các đảng viên lão thành.

Bà Võ Thị Minh Sinh trân trọng cài Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng lên ngực áo, tặng hoa chúc mừng cụ Lê Hòa Mai (101 tuổi) tại nhà riêng ở khối Xuân Bắc (phường Trường Vinh). Cụ Lê Hòa Mai cũng là đảng viên cao tuổi nhất được trao Huy hiệu 80 năm tuổi đảng.

Bà Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đảng viên Lê Hòa Mai (Ảnh: Đặng Dung).

Tham gia lực lượng Việt Minh từ rất sớm, năm 1947, cụ được kết nạp Đảng tại Chi bộ Bình Mỹ, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Một năm sau, đảng viên trẻ tham gia quân ngũ, chiến đấu ở chiến trường. Đến năm 1950, cụ chuyển ngành làm giáo viên và công tác trong ngành giáo dục cho đến khi về hưu.

101 tuổi đời, 80 năm tuổi Đảng, cả cuộc đời cụ Lê Hòa Mai là minh chứng cho sự trung thành, tận hiến với Đảng, với cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, xây dựng đất nước và sự nghiệp trồng người.

Tiếp đó, bà Võ Thị Minh Sinh trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến cụ Trần Đình Ngọc (97 tuổi, trú khối Minh Phúc, phường Trường Vinh).

Năm 1947, cụ Trần Đình Ngọc khi đó là đội viên đội du kích thường trực huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An và đại diện Đảng ủy phường Trường Vinh trao Huy hiệu, chúc mừng đảng viên lão thành Trần Đình Ngọc (Ảnh: Đặng Dung).

Sau thời gian tham gia quân ngũ, cụ Trần Đình Ngọc chuyển sang công tác trong ngành tài chính cho đến khi nghỉ hưu.

Bà Võ Thị Minh Sinh khẳng định Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận quá trình cống hiến bền bỉ, lâu dài của 2 đảng viên lão thành Lê Hòa Mai và Trần Đình Ngọc.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An bày tỏ mong muốn các đảng viên lão thành tiếp tục phát huy phẩm chất cách mạng, là tấm gương sáng cho con cháu và thế hệ trẻ noi theo.

Theo thông tin từ lãnh đạo Đảng ủy phường Trường Vinh, trong đợt 3 tháng 2, toàn đảng bộ có 207 đảng viên được trao tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng.