Trao Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho đại úy công an cứu 2 bé trai đuối nước

Ngày 8/5, Tỉnh đoàn Gia Lai cho biết Trung ương Đoàn đã trao bằng khen và Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm đến Đại úy Nguyễn Hữu Đạo, cán bộ Công an phường An Phú, tỉnh Gia Lai vì hành động dũng cảm cứu 2 bé trai bị đuối nước.

Trước đó, chiều 7/5, thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn, anh Đỗ Đức Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Gia Lai, đã trao bằng khen và Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm đến Đại úy Đạo. Đây là phần thưởng cao quý dành cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi có hành động dũng cảm cứu người trong tình huống nguy cấp.

Đại diện Tỉnh đoàn Gia Lai trao tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm và bằng khen đến Đại úy Đạo (Ảnh: Trần Hiếu).

Như Dân trí thông tin, khoảng 9h30 ngày 8/3, trong thời gian nghỉ phép về quê, khi đang chở con đi qua khu vực hồ nước gần nhà văn hóa thôn Thịnh Hòa, xã Hoằng Lộc (Thanh Hóa), Đại úy Đạo phát hiện 2 bé trai đang chới với giữa hồ, có dấu hiệu đuối nước. Không chần chừ, anh lập tức lao xuống cứu người. Dù mực nước sâu, Đại úy Đạo vẫn nỗ lực bơi ra giữa hồ, lần lượt đưa cả 2 cháu vào bờ an toàn.

Sau khi cứu được các nạn nhân, anh tiếp tục thực hiện sơ cứu, giúp 2 bé hồi phục trước khi rời đi. Danh tính 2 cháu được xác định là em Đ. (SN 2020) và L. (SN 2022), cùng trú tại xã Hoằng Lộc.