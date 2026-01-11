Đại hội Đảng lần thứ XIV: Thời điểm Việt Nam củng cố vị thế quốc gia đang lên

Ông Antoine Pouillieute, cựu Đại sứ Pháp tại Việt Nam giai đoạn 2001-2004 (Ảnh: TTXVN phát).

Diễn ra trong bối cảnh khu vực và thế giới có nhiều biến động sâu sắc, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục xác định các định hướng phát triển lớn, giúp Việt Nam củng cố vị thế quốc gia đang lên, đồng thời khẳng định vai trò trụ cột ổn định ở Đông Nam Á.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Paris, ông Antoine Pouillieute, cựu Đại sứ Pháp tại Việt Nam giai đoạn 2001-2004, cho rằng Việt Nam trong nhiều năm qua đã được cộng đồng quốc tế nhìn nhận là một quốc gia thành công trong tiến trình vươn lên, không chỉ thể hiện qua các chỉ số kinh tế mà còn qua cảm nhận rõ nét của chính xã hội Việt Nam.

Tuy nhiên, bối cảnh quốc tế hiện nay đặt ra những yêu cầu mới.

Một là, sự kết thúc của mô hình toàn cầu hóa như giai đoạn đầu thế kỷ 21, khi thương mại thế giới chuyển dần từ toàn cầu hóa sang khu vực hóa.

Trong điều kiện đó, Việt Nam cần thích ứng nhanh chóng, từ chỗ hội nhập sâu vào toàn cầu hóa sang tham gia chủ động và hiệu quả hơn vào tiến trình khu vực hóa.

Hai là, sự trở lại của các cấu trúc quyền lực lớn, kéo theo xu hướng cứng rắn hơn trong quan hệ quốc tế. Trước môi trường ngày càng bất định này, Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục phát huy vai trò rất tích cực trong ASEAN, vươn lên trở thành một trụ cột thực sự của khu vực Đông Nam Á.

Đề cập đến các định hướng lớn mà Đại hội XIV dự kiến thông qua, cựu Đại sứ Pháp cho rằng một kỳ đại hội cần đưa ra những định hướng mang tính nền tảng.

Sau giai đoạn “cất cánh” thành công, Việt Nam bước vào giai đoạn cần chứng minh năng lực thích ứng và bền bỉ trong “tốc độ hành trình”. Theo đó, các ưu tiên như đơn giản hóa bộ máy và quy trình ra quyết định, nâng cao hiệu quả chính sách công tương xứng với sức sống mạnh mẽ của khu vực kinh tế tư nhân, cũng như tăng cường năng lực cạnh tranh của một nền kinh tế đa dạng hơn, có giá trị gia tăng cao hơn, là những vấn đề then chốt.

Ông Pouillieute đặc biệt nhấn mạnh vai trò của đầu tư cho con người, củng cố gắn kết xã hội và nâng cao trách nhiệm giải trình của mỗi chủ thể đối với cộng đồng.

Từ góc nhìn của một nhà ngoại giao từng gắn bó với Việt Nam, ông Pouillieute cho rằng trong một thế giới mà sức mạnh có nguy cơ lấn át luật pháp, Việt Nam cần tiếp tục khẳng định mình như một điểm tựa ổn định của khu vực, với tầm nhìn dài hạn của các nhà lãnh đạo chính trị.

Một xã hội ngày càng được đào tạo bài bản hơn cũng đặt ra yêu cầu về việc mỗi cá nhân có điều kiện phát triển hài hòa, qua đó đóng góp tốt hơn cho lợi ích chung.

Theo ông Pouillieute, trước các thách thức quốc tế, Việt Nam - quốc gia luôn nhất quán bảo vệ nguyên tắc toàn vẹn lãnh thổ - cần tiếp tục khẳng định lập trường này trên đất liền, trên biển và trên không.

Bên cạnh đó, những thách thức của biến đổi khí hậu, đặc biệt là tại các vùng đồng bằng, đòi hỏi Việt Nam phát huy vai trò dẫn dắt trong các chuyển đổi sinh thái và năng lượng.

Đề cập đến triển vọng quan hệ Việt - Pháp, ông Pouillieute cho rằng các lĩnh vực hợp tác truyền thống trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước cần tiếp tục được củng cố. Tuy nhiên, nếu phải lựa chọn một ưu tiên hàng đầu, đó phải là đầu tư cho nguồn nhân lực.

Theo ông, việc nâng tầm hợp tác khoa học và kỹ thuật không chỉ giúp quan hệ song phương đạt chất lượng cao hơn, mà còn góp phần tạo dựng các mối liên kết bền chặt giữa nhân dân hai nước - nền tảng lâu dài của quan hệ Việt - Pháp, được chứng minh rõ nét như trong lĩnh vực y tế, kể cả ở những giai đoạn khó khăn nhất của lịch sử chung.

Từ góc nhìn so sánh, ông cho rằng cũng như nước Pháp gắn bó với Tổ quốc nhưng hướng tới tương lai trong khuôn khổ châu Âu, Việt Nam mang trong mình tình yêu sâu sắc với đất nước song vận mệnh phát triển lại gắn liền với ASEAN và châu Á.

Cuối cùng, cựu Đại sứ Pháp tại Việt Nam cho rằng, nếu Đại hội lần thứ XIV thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa tiến trình chuyên nghiệp hóa, nâng cao hiệu quả, tăng cường gắn kết xã hội và phát triển bền vững, thì đây sẽ là một kỳ đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với chặng đường phát triển tiếp theo của Việt Nam.