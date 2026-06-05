Đã tháo dỡ toàn bộ khu du lịch "vườn địa đàng" nổi tiếng Phú Quốc
(Dân trí) - Sau 3 ngày thi hành lệnh cưỡng chế, lực lượng chức năng đặc khu Phú Quốc đã hoàn thành việc công tác tháo dỡ, giải tỏa toàn bộ các hạng mục trái phép tại điểm du lịch The Peak.
Sau 3 ngày làm việc, ngày 5/6, lực lượng chức năng liên ngành đặc khu Phú Quốc đã hoàn thành công tác cưỡng chế, tháo dỡ toàn bộ các hạng mục công trình xây dựng trái phép và tổ chức san gạt mặt bằng khu du lịch The Peak, còn được biết đến với tên gọi "vườn địa đàng" thuộc khu phố 1, phường Dương Đông.
Khu du lịch này được xây dựng từ giữa năm 2024 trên diện tích đất của ông L.T.Đ. (44 tuổi, trú tại TPHCM), được ông T.V.L. thuê lại để kinh doanh du lịch.
Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và Môi trường đặc khu Phú Quốc, ông L.T.Đ. và ông T.V.L. đã có nhiều hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai, xây dựng tại đây từ lâu nhưng không tự nguyện chấp hành các quyết định xử phạt hành chính.
Trước khi cưỡng chế, cơ quan chức năng đã phát hiện và lập biên bản các sai phạm của 2 chủ đầu tư này.
Cụ thể, chủ dự án bị xác định tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng hàng ngàn mét vuông đất trồng cây lâu năm sang đất phi nông nghiệp, làm biến dạng địa hình thửa đất. Bên cạnh đó, công trình còn xây dựng trái phép trên phần diện tích lấn chiếm đất công do Nhà nước quản lý và đất thuộc phân khu rừng do Vườn quốc gia Phú Quốc quản lý.
Do các hạng mục vi phạm đều có quy mô lớn và kết cấu kiên cố, phức tạp gồm tòa nhà chính, khu bungalow lưu trú, hồ bơi, khu dịch vụ spa, giải khát, các công trình phụ trợ phục vụ hoạt động kinh doanh du lịch,... nên công tác tháo dỡ tốn nhiều thời gian và nhân lực.
Trước đó, ngày 28/5, chủ đầu tư dự án đã chủ động cho nhân công tháo dỡ một số hạng mục. Tuy nhiên, do diện tích công trình vi phạm rộng, các biện pháp tự tháo dỡ thủ công không bảo đảm tiến độ theo cam kết, buộc cơ quan chức năng phải tiến hành biện pháp cưỡng chế theo kế hoạch.
Theo UBND đặc khu Phú Quốc, lệnh cưỡng chế, phá dỡ được thực hiện liên tục trong vòng 3 ngày đêm (từ ngày 3/6). Lực lượng chức năng cùng máy móc chuyên dụng công suất cao đã được bố trí ứng trực, luân phiên làm việc để giải tỏa toàn bộ các công trình kiến trúc vi phạm, đồng thời tiến hành san gạt lại mặt bằng nhằm khôi phục hiện trạng ban đầu của khu vực đất đai bị tác động.
"Thời gian qua, chính quyền đặc khu đã xử lý quyết liệt, tháo dỡ các công trình vi phạm quy mô lớn trên địa bàn đặc khu. Chúng tôi sẽ xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để làm sao cụ thể hóa chỉ thị 13 do Chủ tịch UBND tỉnh ban hành. Chính quyền đặc khu quyết tâm lập lại trật tự về đất đai trên địa bàn", ông Huỳnh Văn Định, Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường đặc khu Phú Quốc cho biết.
Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đã ký ban hành Chỉ thị số 13 nhằm siết chặt kỷ cương, tăng cường xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng, hành lang an toàn đường bộ và trật tự đô thị trên địa bàn tỉnh.
Theo UBND tỉnh, thời gian qua tại một số địa phương vẫn diễn ra tình trạng tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, san lấp trái phép, lấn chiếm đất công, đất hành lang an toàn giao thông và vỉa hè. Nhiều sai phạm kéo dài chưa được xử lý dứt điểm.
Đáng chú ý, một số nơi có biểu hiện buông lỏng quản lý, né tránh trách nhiệm, để công trình vi phạm hoàn thành, đưa vào sử dụng mới tiến hành xử lý, gây khó khăn cho công tác cưỡng chế và đảm bảo an ninh trật tự.
Để chấn chỉnh tình trạng này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương phải chủ động phát hiện từ sớm, ngăn chặn kịp thời ngay từ khi mới phát sinh, không để tồn tại kéo dài hoặc hợp thức hóa sai phạm. Tỉnh sẽ lấy kết quả quản lý địa bàn thực chất làm tiêu chí đánh giá trách nhiệm người đứng đầu.
Theo chỉ thị, tỉnh An Giang sẽ tập trung mở đợt cao điểm 90 ngày để xử lý dứt điểm các vi phạm tồn đọng. Sau đợt cao điểm, các địa phương phải tăng cường giám sát, không để phát sinh sai phạm mới.