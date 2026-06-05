Đã tháo dỡ toàn bộ khu du lịch "vườn địa đàng" nổi tiếng Phú Quốc

Sau 3 ngày làm việc, ngày 5/6, lực lượng chức năng liên ngành đặc khu Phú Quốc đã hoàn thành công tác cưỡng chế, tháo dỡ toàn bộ các hạng mục công trình xây dựng trái phép và tổ chức san gạt mặt bằng khu du lịch The Peak, còn được biết đến với tên gọi "vườn địa đàng" thuộc khu phố 1, phường Dương Đông.

Khu du lịch này được xây dựng từ giữa năm 2024 trên diện tích đất của ông L.T.Đ. (44 tuổi, trú tại TPHCM), được ông T.V.L. thuê lại để kinh doanh du lịch.

Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và Môi trường đặc khu Phú Quốc, ông L.T.Đ. và ông T.V.L. đã có nhiều hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai, xây dựng tại đây từ lâu nhưng không tự nguyện chấp hành các quyết định xử phạt hành chính.

Lực lượng chức năng địa phương đã san gạt mặt bằng điểm du lịch The Peak, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư có các biện pháp tiếp nối trả lại hiện trạng ban đầu tại khu đất bị lấn chiếm (Ảnh: Hoàng Dung).

Trước khi cưỡng chế, cơ quan chức năng đã phát hiện và lập biên bản các sai phạm của 2 chủ đầu tư này.

Cụ thể, chủ dự án bị xác định tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng hàng ngàn mét vuông đất trồng cây lâu năm sang đất phi nông nghiệp, làm biến dạng địa hình thửa đất. Bên cạnh đó, công trình còn xây dựng trái phép trên phần diện tích lấn chiếm đất công do Nhà nước quản lý và đất thuộc phân khu rừng do Vườn quốc gia Phú Quốc quản lý.

Khu du lịch The Peak trước khi bị tháo dỡ (Ảnh: Hoàng Duật).

Do các hạng mục vi phạm đều có quy mô lớn và kết cấu kiên cố, phức tạp gồm tòa nhà chính, khu bungalow lưu trú, hồ bơi, khu dịch vụ spa, giải khát, các công trình phụ trợ phục vụ hoạt động kinh doanh du lịch,... nên công tác tháo dỡ tốn nhiều thời gian và nhân lực.

Trước đó, ngày 28/5, chủ đầu tư dự án đã chủ động cho nhân công tháo dỡ một số hạng mục. Tuy nhiên, do diện tích công trình vi phạm rộng, các biện pháp tự tháo dỡ thủ công không bảo đảm tiến độ theo cam kết, buộc cơ quan chức năng phải tiến hành biện pháp cưỡng chế theo kế hoạch.

Theo UBND đặc khu Phú Quốc, lệnh cưỡng chế, phá dỡ được thực hiện liên tục trong vòng 3 ngày đêm (từ ngày 3/6). Lực lượng chức năng cùng máy móc chuyên dụng công suất cao đã được bố trí ứng trực, luân phiên làm việc để giải tỏa toàn bộ các công trình kiến trúc vi phạm, đồng thời tiến hành san gạt lại mặt bằng nhằm khôi phục hiện trạng ban đầu của khu vực đất đai bị tác động.

The Peak trước đó bị xử phạt nhưng vẫn mở cửa đón khách (Ảnh: Hoàng Duật).

"Thời gian qua, chính quyền đặc khu đã xử lý quyết liệt, tháo dỡ các công trình vi phạm quy mô lớn trên địa bàn đặc khu. Chúng tôi sẽ xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để làm sao cụ thể hóa chỉ thị 13 do Chủ tịch UBND tỉnh ban hành. Chính quyền đặc khu quyết tâm lập lại trật tự về đất đai trên địa bàn", ông Huỳnh Văn Định, Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường đặc khu Phú Quốc cho biết.