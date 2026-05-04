Cuộc thi chim chào mào với giải thưởng 2 ô tô, 38 xe máy

Ngày 4/5, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh cuộc thi chim chào mào được một câu lạc bộ ở Quảng Ngãi tổ chức với giải thưởng là ô tô, xe máy. Những hình ảnh này lập tức thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng bởi giá trị giải thưởng “khủng”.

Theo thông tin câu lạc bộ này đăng tải, cuộc thi được tổ chức vào ngày 3/5 với hàng trăm người tham dự. Cuộc thi có 40 giải thưởng, trong đó một giải nhất và một giải nhì được nhận ô tô điện, 2 giải ba với mỗi giải là một xe SH160i. Bên cạnh đó có 6 giải khuyến khích và 30 giải phụ với phần thưởng là các loại xe máy khác nhau.

Thông tin cuộc thi chim chào mào được đăng tải trên mạng xã hội (Ảnh: Quốc Triều).

Ông Huỳnh Minh Giữ, Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh tỉnh Quảng Ngãi, xác nhận cuộc thi chim chào mào nêu trên diễn ra vào ngày 3/5 và được Hội cũng như chính quyền địa phương cho phép.

“Câu lạc bộ này trực thuộc Hội Sinh vật cảnh tỉnh Quảng Ngãi, trước khi tổ chức họ đã xin phép. Ngoài việc trao thưởng khá lớn, ban tổ chức cuộc thi còn trích kinh phí để làm từ thiện”, ông Huỳnh Minh Giữ thông tin.

Theo ông Giữ, khi tiếp nhận thông tin về cuộc thi, bản thân ông cũng khá phân vân vì tổng giá trị giải thưởng quá lớn. Tuy nhiên, qua xác minh số tiền này được những người có chim dự thi cũng như nhiều người trong giới chơi chim chào mào đóng góp.

Cuối tháng 4, thông tin về kế hoạch tổ chức cuộc thi chim chào mào ở tỉnh Khánh Hòa cũng khiến dư luận xôn xao. Cuộc thi dự kiến diễn ra vào ngày 1/6 tại xã Ninh Sơn (Khánh Hòa) có phần thưởng là ô tô, xe máy với tổng giá trị lên đến 1,6 tỷ đồng.

Lãnh đạo UBND xã Ninh Sơn cho biết, ban tổ chức cuộc thi đã hoàn tất thủ tục xin phép, địa phương chấp thuận và hỗ trợ địa điểm tổ chức cuộc thi. Các nội dung liên quan đến kinh phí và giải thưởng do đơn vị tổ chức tự vận động, đồng thời chịu trách nhiệm.