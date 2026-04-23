Xôn xao cuộc thi “tiếng hót chim chào mào”, giải nhất, nhì được tặng ô tô

Ngày 23/4, ông Trần Văn Sinh, Phó Chủ tịch UBND xã Ninh Sơn (tỉnh Khánh Hòa), cho biết UBND xã đã có văn bản chấp thuận cho tổ chức hội thi mang tên “Tiếng hót chim chào mào - siêu cúp Ninh Sơn, Khánh Hòa”.

Theo ban tổ chức, hội thi dự kiến diễn ra vào sáng 1/6 tại nhà thi đấu đa năng thuộc Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công xã Ninh Sơn, với quy mô khoảng 300 lồng chim tham dự. Mỗi lồng chim đăng ký tham gia “ủng hộ” 6 triệu đồng.

Cơ cấu giải thưởng của cuộc thi “Tiếng hót chim chào mào - siêu cúp Ninh Sơn, Khánh Hòa” (Ảnh: Chụp lại màn hình).

Cuộc thi dự kiến thu 1,8 tỷ đồng; sau khi trừ chi phí sân bãi, số tiền còn lại sẽ được dùng để trao thưởng, tổng giá trị hơn 1,6 tỷ đồng.

Cụ thể, giải nhất dành cho chủ nhân của con chim chào mào hót hay nhất là 1 ô tô VinFast VF3 kèm cúp, trị giá 260 triệu đồng; giải nhì là 1 ô tô VinFast VF3 (không kèm pin) trị giá 230 triệu đồng; 2 giải ba là xe SH kèm cúp, tổng trị giá 200 triệu đồng. Ngoài ra, còn hàng chục giải thưởng khác là xe máy, xe điện, trị giá từ 70 đến 180 triệu đồng.

Bên cạnh việc trao thưởng, ban tổ chức cũng dự kiến hỗ trợ địa phương 40 triệu đồng để thực hiện công tác an sinh xã hội.

Ông Trần Văn Sinh cho biết ban tổ chức đã hoàn tất thủ tục xin phép; địa phương chấp thuận và hỗ trợ địa điểm tổ chức cuộc thi. Các nội dung liên quan đến kinh phí và giải thưởng do đơn vị tổ chức tự vận động, đồng thời chịu trách nhiệm.

“Kinh phí do họ tự túc, xã chỉ tạo điều kiện về địa điểm. Nếu trong quá trình tổ chức cuộc thi phát sinh vấn đề hoặc có sai sót, phía ban tổ chức phải tự chịu trách nhiệm”, ông Sinh nói.

Theo ông Sinh, ban tổ chức cũng cam kết trao tặng một số phần quà đến các gia đình khó khăn, đồng thời hỗ trợ xã 20 triệu đồng phục vụ hoạt động thể dục thể thao.

Phó Chủ tịch UBND xã Ninh Sơn cho biết thêm ban tổ chức đã cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và phòng, chống dịch bệnh trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.