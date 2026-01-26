Cung cấp tài liệu không trung thực, doanh nghiệp bị cấm đấu thầu 3 năm

Ngày 26/1, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đã ký quyết định cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với Công ty TNHH Hoàn Hảo.

Theo quyết định, Công ty TNHH Hoàn Hảo bị cấm đấu thầu do có hành vi cố ý cung cấp thông tin, tài liệu không trung thực, không khách quan trong hồ sơ dự thầu, nhằm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình thuộc dự án đường từ nút giao Đông Xuân đi thành phố Thanh Hóa (cũ).

Nút giao Đông Xuân (Ảnh: Thanh Tùng).

Doanh nghiệp này bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với các dự án, gói thầu sử dụng vốn ngân sách nhà nước do cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh và UBND xã, phường trên địa bàn làm chủ đầu tư hoặc bên mời thầu, trong thời hạn 3 năm.

Sở Xây dựng Thanh Hóa được giao trách nhiệm đề xuất hình thức xử lý vi phạm đối với Công ty TNHH Hoàn Hảo, chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan nghiên cứu ý kiến của Sở Tài chính để hoàn thiện hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với các nhà thầu liên quan đến dự án nêu trên.