Cư dân đảo Lý Sơn tri ân những hùng binh Hoàng Sa

Sáng 2/5, tại đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi), Ban khánh tiết đình làng An Vĩnh đã tổ chức lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa. Đây là nghi lễ tri ân những cư dân đất đảo đã ra Hoàng Sa, Trường Sa cắm mốc, khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Sau lễ tế ở đình làng, một bậc cao niên sẽ dùng vỏ ốc u để thổi nhiều hồi dài. Đây là tín hiệu để người dân rước mô hình 5 thuyền câu ra biển, tái hiện cảnh tiễn đưa các hùng binh lên đường làm nhiệm vụ.

Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa tại đình làng An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn (Ảnh: Nguyễn Hương).

Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa của người dân trên đảo Lý Sơn đã có cách đây hơn 400 năm. Vào tháng 2 âm lịch hằng năm, triều đình nhà Nguyễn ra đảo Lý Sơn tuyển mộ 70 người dân khỏe mạnh, bơi lội giỏi để gia nhập đội hùng binh Hoàng Sa. Số dân binh này nhận lệnh lên 5 thuyền câu ra vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa tuần canh, đến tháng 8 âm lịch trở về đảo Lý Sơn.

Thuyền nan nhỏ bé, biển cả lại mênh mông, đầy bất trắc nên nhiều người tử nạn trên biển. Những người gặp nạn thường không tìm được thi thể. Chính vì sự nguy hiểm đó nên trước khi dân binh lên đường, các họ tộc trên đảo tổ chức lễ để động viên, làm yên lòng người ra đi.

Mô hình thuyền câu mang hình nhân thế mạng được thả trôi trên biển (Ảnh: Nguyễn Hương).

Theo ông Trần Cường, Trưởng Ban khánh tiết đình làng An Vĩnh, nghi lễ này không chỉ có giá trị tâm linh đối với cư dân đất đảo, mà còn là bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

“Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa là dịp để chúng tôi tri ân công lao những bậc tiền nhân trong việc mở mang bờ cõi, giữ gìn biển đảo. Nghi lễ này còn giúp thế hệ trẻ tìm hiểu sâu hơn về lịch sử dân tộc, qua đó hun đúc lòng yêu nước và ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”, ông Cường nhấn mạnh.