Cụ bà 92 tuổi đánh chết con rắn sau khi bị cắn vào tay

Ngày 6/4, bác sĩ Nguyễn Đức Vui, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Tiên Điền (trước đây là Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh), cho biết đơn vị mới đây đã tiếp nhận, cấp cứu cụ bà 92 tuổi bị rắn cắn.

Khoảng 13h ngày 4/4, cụ Phan Thị Tuyết (SN 1934, trú tại xã Tiên Điền) được xe cấp cứu đưa đến trung tâm trong tình trạng tỉnh táo, đau nhẹ vùng cổ tay trái do vết rắn cắn, không có biểu hiện rối loạn tri giác hay thần kinh.

Bà Tuyết thời điểm sau khi bị rắn cắn (Ảnh: Văn Trung).

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc đã xử lý vết thương, truyền dịch giảm đau, theo dõi dấu hiệu nhiễm độc.

Đến nay, sức khỏe bệnh nhân ổn định, đang được tiếp tục theo dõi và điều trị các bệnh lý tuổi già. Theo bác sĩ Vui, con rắn cắn cụ Tuyết không phải rắn hổ mang, chỉ có độc tính nhẹ.

Anh Nguyễn Văn Trung, thành viên Đội cấp cứu Nghi Xuân cho biết khoảng 12h30 ngày 4/4, sau khi nhận tin báo, tổ cấp cứu nhanh chóng đến hiện trường. Tại đây, cụ bà vẫn tỉnh táo, không hoảng loạn và cho biết đã dùng dép đánh chết con rắn sau khi bị cắn.

"Cụ tuổi cao nhưng còn minh mẫn, sức khỏe tốt. Cụ nói với chúng tôi rằng bom đạn còn không sợ, sợ gì con rắn. Chúng tôi rất bất ngờ", anh Trung kể lại.

Con rắn đã cắn cụ Tuyết (Ảnh: Văn Trung).

Thời điểm lực lượng cấp cứu có mặt, người thân đã dùng vải buộc chặt vết thương. Tổ cấp cứu đã gửi hình ảnh con rắn để xin ý kiến chuyên môn từ Trung tâm Y tế Tiên Điền và được hướng dẫn chở cụ đến để xử lý ngay, không cần chuyển tuyến trên.

Bác sĩ Vui khuyến cáo, khi bị rắn cắn, người dân cần giữ bình tĩnh, hạn chế vận động, nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để được chữa trị theo phác đồ. Người dân không nên áp dụng các biện pháp dân gian, truyền miệng, đặc biệt trong trường hợp rắn độc vì có thể khiến tình trạng nặng hơn.