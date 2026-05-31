Công viên, khu vui chơi Hà Nội đông đúc dịp Tết Thiếu nhi

Ghi nhận tại một trung tâm thương mại lớn trên đường Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân), ngay từ sáng, nhiều gia đình đã đưa con nhỏ tới vui chơi, tham gia các hoạt động giải trí và tận hưởng không khí sôi động trước thềm Tết Thiếu nhi 1/6.

Sân trượt băng rộng 3.000m² trở thành một trong những điểm vui chơi thu hút đông đảo trẻ em và thanh thiếu niên trong những ngày hè nắng nóng. Nhiều em lần đầu trải nghiệm bộ môn này với sự hỗ trợ của các dụng cụ tập trượt chuyên dụng.

Bên cạnh sân trượt băng, các hoạt động như đố vui và trượt tuyết cũng thu hút đông đảo trẻ em tham gia, tạo nên không khí sôi động tại khu vui chơi.

Trong khi đó, nhiều gia đình lựa chọn không gian đọc sách như một hình thức giải trí nhẹ nhàng cho con trong dịp cuối tuần.

Chị Trần Minh Thu (35 tuổi, phường Định Công) cho biết, gia đình có mặt tại trung tâm thương mại từ 9h30, sau khi cho con tham gia một số trò chơi, cả nhà cùng tới khu vực đọc sách để nghỉ ngơi và trải nghiệm các hoạt động mang tính giáo dục.

“Những hoạt động như thế này giúp con hạn chế thời gian sử dụng các thiết bị điện tử, đồng thời vẫn mang lại nhiều giá trị và trải nghiệm bổ ích”, chị Thu chia sẻ.

Các nhà hàng và quán ăn nằm gần khu vui chơi cũng ghi nhận lượng khách tăng cao. Sau khi tham quan, vui chơi, nhiều gia đình lựa chọn dùng bữa ngay tại chỗ để thuận tiện nghỉ ngơi và hạn chế việc phải di chuyển sang địa điểm khác.

Trái ngược với không khí nhộn nhịp tại các trung tâm thương mại, ghi nhận tại công viên Thủ Lệ (phường Ba Đình), lượng khách trong ngày cuối tuần không quá đông đúc.

Các lối đi, khu vực tham quan và vui chơi thông thoáng, thời tiết Hà Nội mát mẻ sau nhiều ngày dài nắng nóng cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các gia đình đưa con nhỏ tới dạo chơi, ngắm thú và nghỉ ngơi.

Tại khu vực nuôi hươu, cừu, dê..., nhiều em nhỏ thích thú khi được trực tiếp cho các con vật ăn bằng rau và củ quả. Hoạt động trải nghiệm này thu hút đông đảo gia đình tham gia, đồng thời mang đến cơ hội để trẻ em tiếp xúc gần hơn với động vật.

Không chỉ khu vực tham quan động vật, các trò chơi cảm giác mạnh như tàu lượn siêu tốc cũng thu hút đông đảo trẻ em và thanh thiếu niên tham gia trải nghiệm, mang đến những phút giây phấn khích trong dịp cuối tuần.

Anh Phạm Văn Tiến (trú phường Tây Tựu) cho biết, đã tranh thủ dịp cuối tuần đưa 3 người cháu tới công viên tham quan, ngắm thú và vui chơi. Sau khi kết thúc hành trình tại đây, cả gia đình dự định tiếp tục di chuyển vào khu vực phố cổ để dạo chơi và tham quan một số địa điểm khác.

“Dù quãng đường di chuyển khá xa, tôi vẫn muốn đưa các cháu tới đây để được tiếp xúc nhiều hơn với thiên nhiên và các loài động vật. Những trải nghiệm thực tế như vậy sẽ giúp các cháu hiểu biết hơn về thế giới xung quanh, thay vì chỉ tiếp cận qua sách vở hay thiết bị điện tử”, anh Tiến chia sẻ.