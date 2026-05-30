Hơn 2.300 bệnh nhi tham gia Ngày hội của bé nhân dịp Tết Thiếu nhi

Ngày 30/5, ngay từ đầu giờ sáng, nhiều em nhỏ đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã xuống sân tham dự hội chợ đặc biệt dành cho các em, chương trình "Ngày hội của bé - Lan tỏa yêu thương". Các em háo hức xếp hàng trước những gian quà miễn phí, tự tay chọn sách truyện, đồ chơi, gấu bông hay ba lô, bánh kẹo mình yêu thích.

Tiến sĩ Hoàng Minh Phương, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, hội chợ có 24 gian hàng cùng 12 hạng mục quà tặng gồm sách truyện, đồ chơi, gấu bông, ba lô, sữa tươi, sách tô màu... dành cho khoảng 2.300 bệnh nhi đang điều trị nội trú và ngoại trú.

Một em nhỏ được tặng gấu bông khi tham gia chương trình (Ảnh: BV).

Bên cạnh đó, khu vui chơi trải nghiệm "Sân chơi cầu vồng" với các hoạt động như tô tượng, tranh cát, xe điện và trò chơi vận động được tổ chức nhằm tạo không gian sinh hoạt, giải trí cho trẻ trong thời gian điều trị.

Các em nhỏ được chơi nhà cát, câu cá (Ảnh: BV).

Theo Bệnh viện Nhi Trung ương, tổng số quà tặng hiện vật được chuẩn bị cho chương trình hội chợ lên tới hơn 18.400 sản phẩm. Kinh phí tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật và hội chợ khoảng 1,5 tỷ đồng.

Các em nhỏ là bệnh nhi tham gia một tiết mục văn nghệ (Ảnh: B.V).

Trước đó, chiều 28/5, Bệnh viện Nhi Trung ương tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật dành cho các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện.

Chương trình gồm các tiết mục ca nhạc, ảo thuật, xiếc và giao lưu nghệ thuật. Khoảng 400 phần quà đã được trao tặng cho các bệnh nhi tham dự.

Điểm nhấn của chương trình là tiết mục nhạc kịch "Ba bà đi bán lợn con" do các bệnh nhi đang điều trị tại Trung tâm Ung thư biểu diễn với sự hỗ trợ của y bác sĩ, nhân viên y tế.

Hình ảnh những "chiến binh nhí" dù đang đối mặt với bệnh tật nhưng vẫn tự tin, rạng rỡ trong từng động tác múa cùng sự dìu dắt ân cần của các y bác sĩ đã chạm đến trái tim của tất cả khán giả có mặt tại hội trường.

Tiết mục không chỉ thể hiện sự nỗ lực, tinh thần lạc quan của các bé mà còn là minh chứng cho sự gắn kết giữa các y bác sĩ và bệnh nhi. Bệnh viện không chỉ là nơi điều trị, mà còn là mái nhà ấm áp, nơi tình yêu thương được lan tỏa mỗi ngày.

TS Hoàng Minh Phương cho biết bệnh viện luôn quan tâm đến việc chăm sóc toàn diện cho người bệnh, trong đó có công tác chăm sóc sức khỏe tinh thần cho trẻ em.

"Các hoạt động nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi là món quà động viên tinh thần, giúp các em có thêm nghị lực trong quá trình điều trị bệnh", TS Phương nói.

Đại diện bệnh viện cho biết, từ đầu tháng 5 đến nay, Phòng Công tác xã hội đã kết nối hơn 190 lượt nhà hảo tâm đến thăm, hỗ trợ viện phí, tặng quà, hỗ trợ suất ăn cho người bệnh với tổng giá trị gần 2 tỷ đồng.

Đơn vị cũng phối hợp khánh thành sân chơi "Mát lành tuổi thơ" tại Trung tâm Quốc tế với kinh phí khoảng 175 triệu đồng, đồng thời trao tặng gấu bông cho trẻ em đến khám tại cơ sở 2 của bệnh viện.

Theo Bệnh viện Nhi Trung ương, đối với các bệnh nhi phải điều trị dài ngày, đặc biệt là trẻ mắc bệnh nặng hoặc có hoàn cảnh khó khăn, việc được tham gia các hoạt động vui chơi, giao lưu và nhận sự quan tâm từ cộng đồng có ý nghĩa quan trọng về mặt tinh thần, góp phần giảm căng thẳng và hỗ trợ quá trình điều trị.

Trong thời gian tới, bệnh viện sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động hỗ trợ tâm lý, vui chơi và kết nối cộng đồng nhằm tạo môi trường điều trị thân thiện hơn cho trẻ em.