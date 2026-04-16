Công bố 3 vùng biển có thể nhận chìm 9,2 triệu m3 chất nạo vét

Ngày 16/4, ông Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, ký ban hành quyết định công bố danh mục các khu vực, địa điểm nhận chìm chất nạo vét ở biển. Theo quyết định này, toàn tỉnh có 3 khu vực biển tiếp nhận chất nạo vét.

Khu vực 1 được xác định nằm ngoài phạm vi 6 hải lý (tính từ đường mép nước biển thấp nhất trung bình nhiều năm trở ra). Khu vực này thuộc vùng biển xã Vạn Tường, có diện tích khoảng 500ha, độ sâu 62,5-64,3m, có khả năng tiếp nhận khoảng 6,5 triệu m3 chất nạo vét.

Giai đoạn 2026-2030, tại Quảng Ngãi có khoảng 5,6 triệu m3 chất nạo vét cần nhận chìm (Ảnh: Quốc Triều).

Khu vực 2 thuộc vùng biển xã Tịnh Khê, nằm trong phạm vi 6 hải lý với diện tích khoảng 100ha, độ sâu 22,2-26,2m, khối lượng tiếp nhận dự kiến khoảng 1 triệu m3 chất nạo vét.

Khu vực 3 nằm tại vùng biển phường Sa Huỳnh, nằm trong phạm vi 6 hải lý, có diện tích khoảng 150ha, độ sâu 62,6-64,9m với khả năng tiếp nhận khoảng 1,7 triệu m3 chất nạo vét.

Việc UBND tỉnh Quảng Ngãi công bố danh mục các khu vực biển nêu trên nhằm tạo cơ sở pháp lý để quản lý hoạt động nhận chìm, hạn chế tình trạng đổ thải tự phát, gây ảnh hưởng đến môi trường biển.

UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các đơn vị phải nhận chìm đúng vị trí, khối lượng, thời gian theo giấy phép và bảo đảm yêu cầu về bảo vệ môi trường, an toàn hàng hải cũng như các quy định pháp luật liên quan.

Theo khảo sát, giai đoạn 2026-2030, tỉnh Quảng Ngãi có nhu cầu nhận chìm 5,6 triệu m3 chất nạo vét phát sinh từ quá trình thi công dự án, khai thông luồng lạch, cảng biển.