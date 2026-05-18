Xử lý thiếu niên rú ga, nẹt pô, đánh võng trên đường ở Tuyên Quang

Ngày 18/5, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang vừa lập biên bản xử phạt với N.T.H. (SN 2011, quê Thái Nguyên), do có hành vi điều khiển xe máy rú ga, nẹt pô liên tục trong khu dân cư; không có đăng ký xe, không có gương chiếu hậu; chưa đủ tuổi điều khiển xe máy.

Em H. cùng chiếc xe máy tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Với vi phạm trên, em H. bị CSGT lập hồ sơ xử lý cảnh cáo, do em H. chưa đủ tuổi.

Ngoài ra, cảnh sát cũng xử phạt với người giao xe cho em H. là N.V.Đ. (SN 1997, ở xã Tân Quang, tỉnh Tuyên Quang) số tiền 9 triệu đồng.

Theo Cục CSGT, qua nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện đoạn video ghi lại hình ảnh em H. điều khiển xe máy liên tục rú ga, nẹt pô, đánh võng trên đường giao thông, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự an toàn giao thông.

Hình ảnh em H. điều khiển xe máy nẹt pô, rú ga trên đường (Ảnh: Cắt từ clip).

Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 3 xác minh, làm rõ vụ việc.

Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo, người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông; Không giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển; Các hành vi rú ga, nẹt pô, đánh võng, lạng lách không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông, gây nguy hiểm cho bản thân và người đi đường.