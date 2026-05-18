Nam thanh niên bỏ lại xe máy rồi nhảy cầu Vĩnh Tuy

Ngày 18/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Hà Nội) cho biết, khoảng 6h45 cùng ngày, tại khu vực cầu Vĩnh Tuy (địa phận phường Hồng Hà, TP Hà Nội) xảy ra sự việc một nam thanh niên để lại xe máy, nhảy từ cầu Vĩnh Tuy xuống sông Hồng.

Chiếc xe máy của nạn nhân để trên cầu Vĩnh Tuy (Ảnh: Toàn Lê).

Sau khi nhận tin báo, Đội 4 cử cán bộ tới hiện trường, phối hợp với Công an phường Hồng Hà phân luồng giao thông. Vụ việc sau đó được bàn giao cho Công an phường Hồng Hà tiếp tục làm rõ.

Theo hình ảnh clip về sự việc đăng tải trên mạng xã hội, nam thanh niên sau khi nhảy xuống sông và được lực lượng chức năng cùng người dân cứu vớt an toàn đưa lên bờ, bàn giao cho lực lượng y tế.

Nguyên nhân sự việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.