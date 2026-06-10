Công an TPHCM tiếp nhận thêm 33 công dân bị Mỹ trục xuất

Ngày 10/6, Công an TPHCM cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tiếp nhận 33 công dân Việt Nam bị Mỹ trục xuất về nước tại Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội).

Các công dân bị Mỹ trục xuất về Việt Nam (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TPHCM, đa số các trường hợp bị trục xuất do vi phạm quy định pháp luật về cư trú và nhập cư của Mỹ. Ngay sau khi tiếp nhận, Tổ công tác đã phối hợp công an địa phương liên hệ thân nhân, thực hiện các thủ tục bảo lãnh theo quy định pháp luật, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

Công an TPHCM cho biết, nhiều trường hợp đã xuất cảnh từ hàng chục năm trước, hồ sơ cư trú không còn đầy đủ, mất liên lạc với thân nhân, tuổi cao hoặc hoàn cảnh khó khăn. Đối với những trường hợp không có người bảo lãnh, không có nơi cư trú ổn định, lực lượng chức năng sẽ phối hợp các ngành liên quan đưa vào cơ sở trợ giúp xã hội để được chăm sóc, hỗ trợ tạm thời.

Cảnh sát làm việc với công dân bị trục xuất (Ảnh: Công an cung cấp).

Nhà chức trách khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm pháp luật khi học tập, lao động và cư trú ở nước ngoài; không tham gia xuất nhập cảnh trái phép, sử dụng giấy tờ giả hoặc tiếp tay cho các đường dây đưa người ra nước ngoài trái phép. Việc tuân thủ pháp luật không chỉ bảo vệ quyền lợi của bản thân mà còn góp phần xây dựng hình ảnh người Việt Nam văn minh, trách nhiệm trong mắt bạn bè quốc tế.

Đây là đợt tiếp nhận công dân bị Mỹ trục xuất thứ 3 kể từ đầu năm của Công an TPHCM. Hai lần trước diễn ra vào tháng 3 và tháng 5, với tổng cộng 67 công dân được đơn vị tiếp nhận.