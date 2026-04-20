Công an hỗ trợ Ford Việt Nam nhận lại hơn 16,4 tỷ đồng chuyển nhầm

Ngày 20/4, Công an TP Hà Nội cho biết Công an phường Hoàn Kiếm vừa hỗ trợ Công ty TNHH Ford Việt Nam nhận lại hơn 16,4 tỷ đồng chuyển nhầm.

Theo Công an Hà Nội, ngày 13/3, Công an phường Hoàn Kiếm tiếp nhận đề nghị hỗ trợ của Công ty TNHH Ford Việt Nam về việc chuyển nhầm số tiền vào tài khoản của Công ty TNHH Kim Liên - Hà Nội.

Buổi làm việc giữa các bên liên quan (Ảnh: Công an Hà Nội).

Sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã khẩn trương xác minh, mời các bên liên quan đến làm việc và phối hợp giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

Ngày 6/4, Công ty TNHH Ford Việt Nam đã gửi thư cảm ơn tới Công an phường Hoàn Kiếm, bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần trách nhiệm, sự chuyên nghiệp và tận tụy của cán bộ, chiến sĩ đơn vị.

Vụ việc được đánh giá là thể hiện tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an trong việc hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan.