Người đàn ông chuyển nhầm 1,2 tỷ đồng vào tài khoản cùng tên

Ngày 16/4, Công an xã Đại Lộc (Đà Nẵng) cho biết đã xác minh và hoàn trả số tiền 1,2 tỷ đồng của một người ở tỉnh Thanh Hóa chuyển nhầm vào tài khoản một công dân trên địa bàn xã.

Trước đó, Công an xã Đại Lộc tiếp nhận tin báo của anh Nguyễn Văn Hợi (SN 1984, trú tại xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) đã chuyển nhầm số tiền 1,2 tỷ đồng vào tài khoản của anh Ngô Văn Trung (SN 1987, trú tại thôn Phước Mỹ, xã Đại Lộc).

Anh Trung làm thủ tục chuyển lại 1,2 tỷ đồng cho anh Hợi (Ảnh: Công an xã Đại Lộc).

Theo anh Hợi, số tiền trên là anh chuyển cho anh Ngô Văn Trung, trú tại xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Do thao tác nhầm, anh đã chuyển số tiền trên vào tài khoản của anh Ngô Văn Trung ở xã Đại Lộc.

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an xã Đại Lộc đã khẩn trương xác minh thông tin, liên hệ với chủ tài khoản nhận tiền để phối hợp giải quyết.

Quá trình làm việc, anh Trung thể hiện tinh thần trung thực, hoàn trả toàn bộ số tiền cho người chuyển nhầm.

Sau khi nhận lại được tài sản, anh Hợi đã gửi thư cảm ơn đến Công an xã Đại Lộc, bày tỏ sự xúc động trước tinh thần trách nhiệm, sự hỗ trợ kịp thời, tận tình của lực lượng công an, trân trọng nghĩa cử cao đẹp của anh Ngô Văn Trung.