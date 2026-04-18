Cục CSGT đề nghị xây dựng mô hình xã, phường an toàn giao thông

Ngày 18/4, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết qua theo dõi tình hình trật tự, an toàn giao thông trong cả nước trong 3 tháng đầu năm, đơn vị xác định có 2 địa phương nổi lên có tình hình trật tự an toàn giao thông diễn biến phức tạp.

Một là xã Đức Hoà, tỉnh Tây Ninh - địa phương có 10 vụ tai nạn trong 3 tháng đầu năm (đứng thứ 6 trong các xã, phường trên toàn quốc để xảy ra tai nạn giao thông nhiều nhất). Hậu quả, tai nạn giao thông trên địa bàn làm chết 11 người (đứng thứ nhất trong các xã, phường trong toàn quốc có số người tử vong nhiều nhất), bị thương 1 người.

Một vụ tai nạn giao thông xảy ra tại tỉnh Tây Ninh khiến một nữ sinh tử vong tại chỗ (Ảnh: N.H.).

Hai là phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh. Cảnh sát cho hay đây là địa phương có số người dân vi phạm về trật tự, an toàn giao thông đường bộ là hơn 1.700 trường hợp (có số người vi phạm cao nhất trong các xã, phường trên toàn quốc).

Để chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông, hạn chế vi phạm, tránh để diễn biến phức tạp về trật tự an toàn giao thông, Cục CSGT cho rằng cần có cách làm mới, triển khai đồng bộ một chương trình tổng thể với các giải pháp căn cơ, bền vững.

Giải pháp được Cục CSGT đưa ra là xây dựng và duy trì hoạt động của mô hình “Xã Đức Hòa an toàn giao thông” và “Phường Bắc Giang an toàn giao thông”. Từ mô hình này, Cục CSGT cho biết sẽ rút bài học kinh nghiệm để nhân rộng ra toàn quốc.

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT, đã có văn bản đề nghị Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Đức Hòa và phường Bắc Giang chỉ đạo phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ.

Đầu tiên là đẩy mạnh công tác giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, hướng dẫn kỹ năng điều khiển phương tiện giao thông an toàn, chú trọng đổi mới, sáng tạo nội dung, hình thức giáo dục theo hướng trực quan, trực tiếp giúp người dân dễ hiểu, dễ tiếp cận.

Các đối tượng cần tập trung giáo dục là người cao tuổi, thanh thiếu niên, học sinh, công nhân, người lao động thường xuyên sử dụng xe máy, tài xế ô tô tải…).

Cục trưởng Cục CSGT đề nghị 2 địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, đi không đúng phần đường, làn đường, vượt sai quy định, vi phạm tốc độ...

Hai địa phương cũng cần rà soát, tổ chức lại giao thông trên địa bàn, kịp thời phát hiện, kiến nghị và xử lý các điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông; bổ sung hệ thống biển báo, gờ giảm tốc, đèn tín hiệu và các điều kiện bảo đảm an toàn giao thông khác.

Theo lãnh đạo Cục CSGT, 2 địa phương cần trực tiếp khảo sát, đánh giá hậu quả trước mắt và lâu dài của tai nạn giao thông để đề xuất giải pháp phòng ngừa, truyền thông cảnh báo.

Cục CSGT cho biết thời gian thực hiện các công việc trên dự kiến trong 3 tháng, bắt đầu từ tháng 5. Sau thời gian triển khai thực hiện, đơn vị sẽ tổ chức đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm để duy trì và nhân rộng mô hình này.