"Chuyến thăm Lào của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thành công tốt đẹp"

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lào Bounleua Phandanouvong trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Ngay sau khi đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, và Đoàn Đại biểu Cấp cao Việt Nam kết thúc chuyến thăm chính thức Lào theo lời mời của đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, phóng viên TTXVN tại Lào đã có cuộc trao đổi nhanh với Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Bounleua Phandanouvong về kết quả chuyến thăm.

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Bounleua Phandanouvong khẳng định chuyến thăm chính thức Lào ngày 9/4 của đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn Đại biểu Cấp cao Việt Nam đã thành công hết sức tốt đẹp trên tất cả các phương diện.

Chuyến thăm đã hoàn thành xuất sắc chương trình hoạt động đề ra. Cuộc xã giao với đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith; hội kiến Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone và hội đàm với đồng chí Thường trực Ban Bí thư Lào đều diễn ra trong bầu không khí chân thành, cởi mở, xây dựng và thắm tình đồng chí, anh em.

Hai bên đã trao đổi sâu rộng, toàn diện về tất cả các lĩnh vực hợp tác song phương. Đặc biệt, hai bên đạt được sự thống nhất cao trong việc hiện thực hóa các thỏa thuận cấp cao, đưa hợp tác đi vào chiều sâu và thực chất hơn.

Hai bên chú trọng đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm ưu tiên như tuyến đường cao tốc Vientiane-Hà Nội và tuyến đường sắt Vientiane-Vũng Áng, cùng các dự án hợp tác giáo dục và đặc biệt là chính trị, vốn được coi là trụ cột vững chắc định hướng cho tương lai quan hệ hai nước.

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào nhấn mạnh chuyến thăm chính thức Lào lần này của đồng chí Trần Cẩm Tú là dấu mốc quan trọng, góp phần to lớn vào việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và thúc đẩy mạnh mẽ “gắn kết chiến lược” giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước ngày càng phát triển bền vững./.