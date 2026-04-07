Chuyển đổi công năng bến du thuyền liên quan Phan Văn Anh Vũ

Ngày 7/4, ông Võ Tấn Hà, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, đã thông tin về phương án xử lý dự án nhà hàng, bến du thuyền phía nam cảng sông Hàn (phường Hải Châu).

Theo ông Hà, thành phố sẽ chuyển đổi công trình nhà hàng, bến du thuyền phía Nam cảng sông Hàn sang mục đích phục vụ công cộng. Hiện dự án nằm trong phạm vi thi tuyển ý tưởng không gian công viên trung tâm, bao gồm khu vực Thành Điện Hải, Trung tâm Hành chính và ven sông Hàn.

Công trình nhà hàng, bến du thuyền phía nam cảng sông Hàn (Ảnh: Hoài Sơn).

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đang hoàn thiện phương án, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

Sở Xây dựng thành phố đã có báo cáo trình UBND thành phố Đà Nẵng, đề xuất giao Sở Tài chính thẩm định trước khi thực hiện các bước tiếp theo. Dự án đang trong giai đoạn lập và phê duyệt thủ tục đầu tư.

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, đây là dự án được dư luận quan tâm do ảnh hưởng đến cảnh quan và không gian công cộng phía tây sông Hàn.

Trước đó, tại thông báo ngày 31/1/2018, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng giao UBND thành phố làm việc với chủ đầu tư để vận động thu hồi dự án, nghiên cứu phương án chuyển đổi công năng gắn với hoạt động của Thành Điện Hải, phục vụ công cộng hoặc phá dỡ để tạo không gian thông thoáng.

Sau quá trình tổ chức hội thảo và báo cáo, các cấp có thẩm quyền đã thống nhất chủ trương chuyển đổi công năng công trình sang phục vụ cộng đồng.

Ông Võ Tấn Hà, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Thành phố đã tổ chức thi tuyển phương án quy hoạch, kiến trúc dự án Quảng trường, Bảo tàng dọc trục Trung tâm hành chính - Bạch Đằng - Trần Phú. Ngày 13/1/2025, Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành quyết định phê duyệt kết quả cuộc thi.

Dự án nhà hàng, bến du thuyền phía nam cảng sông Hàn do Công ty TNHH I.V.C của Phan Văn Anh Vũ làm chủ đầu tư. Dự án hoàn thành năm 2017, có 3 tầng với nhiều không gian xanh. Công trình từng được kỳ vọng là một trong những điểm nhấn về kiến trúc, thu hút du khách đến vui chơi, thưởng lãm.

Tuy nhiên, từ khi Phan Văn Anh Vũ bị bắt, dự án cũng rơi vào cảnh đóng cửa, nhiều hạng mục xuống cấp, cây cối chết khô... gây lãng phí.