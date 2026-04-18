Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt cộng đồng người Việt ở Thổ Nhĩ Kỳ

Thứ bảy, 18/04/2026 - 07:42

Báo cáo tại cuộc buổi gặp mặt, Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ Đặng Thị Thu Hà nhấn mạnh, chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng trong giai đoạn mới.

Theo Đại sứ, việc Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU - 152 - sự kiện nghị viện đa phương lớn nhất năm 2026 tiếp tục khẳng định vị thế ngày càng cao của Quốc hội Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời thể hiện vai trò chủ động, tích cực của Quốc hội trong thúc đẩy chủ nghĩa đa phương vì hòa bình và phát triển bền vững.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt Cộng đồng người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ (Ảnh: Phạm Thắng).

Tại Istanbul, Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đã có nhiều hoạt động tiếp xúc cấp cao nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ. Đặc biệt, các cuộc gặp với lãnh đạo cấp cao Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy sự coi trọng mà phía bạn dành cho Việt Nam. Hai bên đã trao đổi sâu rộng về các nội dung hợp tác, mở ra nhiều cơ hội và động lực mới cho quan hệ song phương.

Đại sứ Đặng Thị Thu Hà cho biết, sau gần 50 năm thiết lập ngoại giao, quan hệ Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ không ngừng phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực. Kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt 2,3 tỷ USD; hợp tác quốc phòng, an ninh, du lịch, giáo dục tiếp tục được mở rộng. Hai nước đã mở Văn phòng Tùy viên Quốc phòng tại mỗi bên và đang trao đổi để tiến tới nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược. Hiện có gần 50 doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ đầu tư tại Việt Nam.

Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ Đặng Thị Thu Hà báo cáo về công tác của Đại sứ quán và tình hình cộng đồng người Việt Nam ở Thổ Nhĩ Kỳ (Ảnh: Phạm Thắng).

Về cộng đồng người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ, Đại sứ cho biết hiện có khoảng 200 người sinh sống, làm việc, chủ yếu tại Istanbul và vùng lân cận. Hiện nay, Đại sứ quán đang phối hợp với cộng đồng thành lập Hội người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ nhằm tăng cường sự gắn kết.

Đại sứ Đặng Thị Thu Hà khẳng định, chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu là nguồn động viên to lớn đối với cộng đồng người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời góp phần củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, mở rộng hợp tác nhiều mặt giữa hai nước trong thời gian tới.

Cộng đồng người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ vinh dự và tự hào được đón Chủ tịch Quốc hội và Phu nhân cùng Đoàn công tác tại Istanbul, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài - bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam.

Các đại biểu dự cuộc gặp mặt (Ảnh: Phạm Thắng).

Đại diện cộng đồng người Việt Nam bày tỏ, mặc dù cộng đồng người Việt tại Thổ Nhĩ Kỳ còn khiêm tốn về số lượng, song luôn đoàn kết, chấp hành tốt pháp luật sở tại, tích cực hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống, đồng thời nỗ lực giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và xây dựng hình ảnh tốt đẹp của người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, thành viên Ban liên lạc cộng đồng người Việt tại Thổ Nhĩ Kỳ Lưu Thái Hưng cho biết, trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng phát triển mạnh mẽ, cộng đồng người Việt tại đây đang có thêm nhiều cơ hội đóng góp thiết thực cho quan hệ hai nước.

Để thực hiện hóa các cơ hội này, anh Lưu Thái Hưng mong muốn, hai bên sớm đơn giản hóa thủ tục visa, thúc đẩy mở thêm các đường bay thẳng giữa các thành phố lớn của hai nước. Đây sẽ là yếu tố quan trọng giúp thúc đẩy không chỉ du lịch mà cả giao thương, đầu tư. Cộng đồng người Việt tại Thổ Nhĩ Kỳ cũng mong muốn Nhà nước tiếp tục quan tâm hỗ trợ trong lĩnh vực giáo dục, đặc biệt là việc dạy và học tiếng Việt cho trẻ em sinh ra và lớn lên tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc gặp mặt (Ảnh: Phạm Thắng).

Đại diện sinh viên Việt Nam đang học tập tại Thổ Nhĩ Kỳ, em Ari Fine cho biết, dù số lượng sinh viên Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ không lớn, nhưng cộng đồng lưu học sinh luôn nỗ lực học tập, tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa nhằm quảng bá hình ảnh Việt Nam thân thiện, hiếu khách tới bạn bè quốc tế.

Cộng đồng sinh viên tại Thổ Nhĩ Kỳ mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm, mở rộng các chương trình học bổng dành cho lưu học sinh; xây dựng các cơ chế hỗ trợ sau tốt nghiệp, tạo điều kiện để du học sinh có cơ hội làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp có quan hệ hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ, qua đó phát huy kiến thức và đóng góp hiệu quả cho đất nước.

Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đặc biệt là tiếng Việt trong thế hệ trẻ

Trong không khí ấm cúng, thân tình, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ xúc động khi được gặp cộng đồng người Việt hiện đang sinh sống, làm việc, học tập tại Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có những người đã di chuyển hơn 500km để tham dự cuộc gặp mặt; đồng thời trân trọng chuyển lời thăm hỏi, lời chúc sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới bà con; ghi nhận và đánh giá cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực vươn lên, chấp hành tốt pháp luật sở tại của bà con.

Thông tin về tình hình trong nước, Chủ tịch Quốc hội cho biết, năm 2026 đánh dấu nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, đặc biệt là việc tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ cử tri tham gia cao nhất từ trước đến nay. Tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã kiện toàn 39 chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước nhiệm kỳ mới, tạo nền tảng quan trọng để triển khai các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với cộng đồng người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ (Ảnh: Phạm Thắng).

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, sau gần 40 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu toàn diện: kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng được duy trì, lạm phát được kiểm soát; đời sống nhân dân không ngừng cải thiện; an sinh xã hội được bảo đảm với nhiều chính sách đột phá như xóa nhà tạm, miễn học phí phổ thông, tăng cường chăm sóc sức khỏe nhân dân; quốc phòng, an ninh được giữ vững; vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam ngày càng được nâng cao.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc, có đóng góp quan trọng vào phát triển đất nước, trong đó, chỉ riêng nguồn kiều hối hằng năm đã đạt khoảng 16 - 17 tỷ USD.

Dành thời gian trao đổi cụ thể về các đề xuất, Chủ tịch Quốc hội cũng nêu rõ, Quốc hội, Chính phủ đã và đang hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng thông thoáng hơn, tạo điều kiện thuận lợi để kiều bào về nước đầu tư, kinh doanh, ổn định cuộc sống, trong đó có các Luật Căn cước, Luật Hộ tịch, Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản…

Chỉ ra những thách thức trong phát triển đất nước hiện nay như: hạ tầng chưa đồng bộ, ứng dụng khoa học công nghệ còn hạn chế, chênh lệch phát triển giữa các vùng miền..., Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, để hiện thực mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026 - 2030 cần sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, người dân, trong đó có kiều bào ở nước ngoài.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị cộng đồng người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chấp hành nghiêm pháp luật sở tại, gắn bó với cơ quan Đại sứ quán, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đặc biệt là tiếng Việt trong thế hệ trẻ; đồng thời đóng vai trò cầu nối thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại giữa hai nước.

Đánh giá cao hoạt động của Đại sứ và cơ quan Đại sứ quán tại Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Quốc hội cho biết, chính sách đối với cán bộ, nhân viên cơ quan đại diện ở nước ngoài đang được Quốc hội, Chính phủ quan tâm hoàn thiện; dự kiến tiếp tục ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù để nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan đại diện, qua đó phục vụ tốt hơn nhu cầu của cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, đồng hành cùng kiều bào, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Tổ quốc luôn dõi theo và tự hào về những người con xa xứ; mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục hướng về quê hương, góp phần xây dựng đất nước và vun đắp quan hệ Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng phát triển bền vững, hiệu quả.